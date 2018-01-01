На Рівненщині суд виправдав брата Пустовіта, спійманого на хабарі

Тараса Пустовіта, підозрюваного у вимаганні та отриманні хабара, але визнав винним у шахрайстві.



Як



Суд ухвалив визнати Пустовіта винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК і призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки.



"На підставі ст.75 КК, звільнити Пустовіта від відбування покарання з встановленням іспитового строку тривалістю два роки", - зазначено в ухвалі суду.



Також суд ухвалив виправдати Пустовіта за обвинуваченням у хабарництві "за недоведеністю у його діях складу кримінального правопорушення".



Частину доказів, наданих прокуратурою, суддя Олександра Жуковська визнала недопустимими.



В ухвалі суду зазначено, що суд не отримав стовідсоткових доказів, що Пустовіт вимагав хабар і мав вплив на рішення конкурсної комісії щодо перевезень, за яке нібито і вимагав кошти.



"Кваліфікація злочиною за ч.2 ст.368 КК (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою – авт.) була помилковою. Суд ... перекваліфікував злочин, пом'якшивши становище обвинуваченого", - заявила суддя.



За рішенням суду, Пустовіт винен у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК (вчинення закінченого замаху на заволодіння коштами, майном шляхом зловживання довірою (шахрайством), що завдало шкоди потерпілому).



Зазначається, що вирішуючи питання про покарання, суддя враховувала тяжкість злочину, а також характеристики Пустовіта та стан його здоров'я.



"Згідно висновку Острозького РВ з питань пробації, Пустовіт має середній ризик повторно вчинити це правопорушення та низький ризик небезпеки для суспільства. Виправлення можливе без обмеження та позбавлення волі. Суд визнає за пом'якшувану обставину активне сприяння Пустовіта в розкритті злочину. Обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено", - заявила Жуковська, зачитуючи вирок.



Нагадаємо,



11 січня 2015 р. тодішнього заступника голови Рівненської ОДА Тараса Пустовіта



14 січня суд ухвалив



Апеляційний суд Рівненської області збільшив заставу для Пустовіта до 609 тисяч гривень, прокуратура просила збільшити розмір застави до 1 мільйона гривень.



26 січня Пустовіт



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дубенський райсуд виправдав рідного брата в.о. Луцького міського голови Григорія Пустовіта екс-заступника глави Рівненської ОДА, підозрюваного у вимаганні та отриманні хабара, але визнав винним у шахрайстві.Як повідомляє видання "Четверта влада", вирок Пустовіту, якого майже чотири роки тому піймали на хабарі, було винесено 29 грудня.Суд ухвалив визнати Пустовіта винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК і призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки."На підставі ст.75 КК, звільнити Пустовіта від відбування покарання з встановленням іспитового строку тривалістю два роки", - зазначено в ухвалі суду.Також суд ухвалив виправдати Пустовіта за обвинуваченням у хабарництві "за недоведеністю у його діях складу кримінального правопорушення".Частину доказів, наданих прокуратурою, суддявизнала недопустимими.В ухвалі суду зазначено, що суд не отримав стовідсоткових доказів, що Пустовіт вимагав хабар і мав вплив на рішення конкурсної комісії щодо перевезень, за яке нібито і вимагав кошти."Кваліфікація злочиною за ч.2 ст.368 КК (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою – авт.) була помилковою. Суд ... перекваліфікував злочин, пом'якшивши становище обвинуваченого", - заявила суддя.За рішенням суду, Пустовіт винен у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК (вчинення закінченого замаху на заволодіння коштами, майном шляхом зловживання довірою (шахрайством), що завдало шкоди потерпілому).Зазначається, що вирішуючи питання про покарання, суддя враховувала тяжкість злочину, а також характеристики Пустовіта та стан його здоров'я."Згідно висновку Острозького РВ з питань пробації, Пустовіт має середній ризик повторно вчинити це правопорушення та низький ризик небезпеки для суспільства. Виправлення можливе без обмеження та позбавлення волі. Суд визнає за пом'якшувану обставину активне сприяння Пустовіта в розкритті злочину. Обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено", - заявила Жуковська, зачитуючи вирок.Нагадаємо,11 січня 2015 р. тодішнього заступника голови Рівненської ОДА Тараса Пустовіта затримали за підозрою в отриманні хабара . За даними слідчих, гроші вимагалися за надання переваг у конкурсах з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах.14 січня суд ухвалив взяти його під варту Апеляційний суд Рівненської області збільшив заставу для Пустовіта до 609 тисяч гривень, прокуратура просила збільшити розмір застави до 1 мільйона гривень.26 січня Пустовіт вніс 609 тис. грн. застави і вийшов з СІЗО

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