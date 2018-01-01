98% волинян підтримують вакцинацію, - дослідження





Про це свідчать результати дослідження «Індекс здоров’я», проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у співпраці з фондом «Соціальні індикатори» при підтримці Міжнародного фонду «Відродження», пише



Загалом в Україні серед громадян, які мають дітей у віці до 16 років, 22% відмовляються від обов’язкових щеплень для своєї дитини. Цей показник є відносно сталим: у 2017 році від щеплень відмовився 21% батьків, а у 2016-му – 25%.



Найменш популярною традиція вакцинації є серед мешканців Івано-Франківської та Хмельницької областей. Причому на Хмельниччині аж 76% батьків вважають, що щеплення їхнім дітям непотрібне.



«Такі показники, як на Хмельниччині, просто вражають, адже ми є свідками повного провалу імунопрофілактики в цьому регіоні, наслідками якого, якщо не вжити термінових заходів, неодмінно будуть епідемії вакцино-контрольованих хвороб», – зазначає лікар-імунолог Федір Лапій.



На думку медика, причиною цього є низький рівень освіти медпрацівників, які часто самі поширюють серед батьків міфи про шкідливість вакцинації.



Найприхильніші до щеплень у Кіровоградській області, де не відмовляються від вакцинації своїх дітей 100% опитаних батьків.



Батьки у Волинській (98%), Херсонській (97%) та Донецькій (96%) областях також демонструють позитивне ставлення до вакцинацій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 98% батьків позитивно налаштовані щодо вакцинації своїх дітей.Про це свідчать результати дослідження «Індекс здоров’я», проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у співпраці з фондом «Соціальні індикатори» при підтримці Міжнародного фонду «Відродження», пише Главком . Дослідження тривало з червня по липень 2018 року.Загалом в Україні серед громадян, які мають дітей у віці до 16 років, 22% відмовляються від обов’язкових щеплень для своєї дитини. Цей показник є відносно сталим: у 2017 році від щеплень відмовився 21% батьків, а у 2016-му – 25%.Найменш популярною традиція вакцинації є серед мешканців Івано-Франківської та Хмельницької областей. Причому на Хмельниччині аж 76% батьків вважають, що щеплення їхнім дітям непотрібне.«Такі показники, як на Хмельниччині, просто вражають, адже ми є свідками повного провалу імунопрофілактики в цьому регіоні, наслідками якого, якщо не вжити термінових заходів, неодмінно будуть епідемії вакцино-контрольованих хвороб», – зазначає лікар-імунолог Федір Лапій.На думку медика, причиною цього є низький рівень освіти медпрацівників, які часто самі поширюють серед батьків міфи про шкідливість вакцинації.Найприхильніші до щеплень у Кіровоградській області, де не відмовляються від вакцинації своїх дітей 100% опитаних батьків.Батьки у Волинській (98%), Херсонській (97%) та Донецькій (96%) областях також демонструють позитивне ставлення до вакцинацій.

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