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98% волинян підтримують вакцинацію, - дослідження

98% волинян підтримують вакцинацію, - дослідження
На Волині 98% батьків позитивно налаштовані щодо вакцинації своїх дітей.

Про це свідчать результати дослідження «Індекс здоров’я», проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у співпраці з фондом «Соціальні індикатори» при підтримці Міжнародного фонду «Відродження», пише Главком. Дослідження тривало з червня по липень 2018 року.

Загалом в Україні серед громадян, які мають дітей у віці до 16 років, 22% відмовляються від обов’язкових щеплень для своєї дитини. Цей показник є відносно сталим: у 2017 році від щеплень відмовився 21% батьків, а у 2016-му – 25%.

Найменш популярною традиція вакцинації є серед мешканців Івано-Франківської та Хмельницької областей. Причому на Хмельниччині аж 76% батьків вважають, що щеплення їхнім дітям непотрібне.

«Такі показники, як на Хмельниччині, просто вражають, адже ми є свідками повного провалу імунопрофілактики в цьому регіоні, наслідками якого, якщо не вжити термінових заходів, неодмінно будуть епідемії вакцино-контрольованих хвороб», – зазначає лікар-імунолог Федір Лапій.

На думку медика, причиною цього є низький рівень освіти медпрацівників, які часто самі поширюють серед батьків міфи про шкідливість вакцинації.

Найприхильніші до щеплень у Кіровоградській області, де не відмовляються від вакцинації своїх дітей 100% опитаних батьків.

Батьки у Волинській (98%), Херсонській (97%) та Донецькій (96%) областях також демонструють позитивне ставлення до вакцинацій.

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Теги: вакцинація, дослідження
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