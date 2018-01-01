У волинянина шахраї видурили більше 16 тисяч гривень

Житель Горохівського району потрапив на гачок шахраїв та втратив понад 16 тисяч гривень.Про це пише Волинь Нова.30-річний волинянин повірив у запевнення однієї з київських фірм про отримання візи і стовідсоткову допомогу у працевлаштуванні в сусідній Польщі.У жовтні 2018 року чоловік підписав договір про посередництво щодо оформлення документів, згідно з яким оплатив послуги сумою 16150 гривень.При цьому він навіть не знав і не знає, де у столиці є офіс посередників.