Відсьогодні стартувала президентська виборча кампанія





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Центральна виборча комісія України 27 грудня офіційно оголосила про початок виборчої кампанії на виборах президента 31 грудня 2018 року. З сьогоднішнього дня партії можуть висувати кандидатів та подавати документи на їх реєстрацію до Центральної виборчої комісії. Самовисуванці можуть подавати документи на реєстрацію вже в останній день 2018 року.



Партії можуть висувати кандидатів до 3 лютого, а останній день реєстрації - 8 лютого 2019 року. Застава для потенційних кандидатів складатиме 2,5 мільйона гривень.



Після офіційної реєстрації кандидати зможуть вести агітацію, яка завершиться до 00:00 29 березня 2019. Виборча кампанія триватиме 90 днів. Голосування відбудуться 31 березня 2019 року. Результати виборів мають бути встановлені до 10 квітня 2019 року.



Центрвиборчком затвердив календарний до першого туру. Про те якщо жоден з кандидатів не набере 31 березня 2019 понад 50% голосів, то 21 квітня 2019 має бути призначений другий тур виборів.



У такому випадку ЦВК має офіційно оголосити результати виборів до 1 травня 2019, а інавгурація новообраного президента має відбутися до 31 травня 2019 року.

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