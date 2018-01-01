У новорічну ніч Луцьк охоронятиме майже сотня правоохоронців. ВІДЕО

До охорони правопорядку в новорічну ніч на Волині залучать понад 300 правоохоронців.Зокрема, у Луцьку правопорядок будуть забезпечувати 95 поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України, – пише прес-служба ГУНП у Волинській області.«Як і в попередні роки, особовий склад поліції в ці святкові дні переведено на посилений варіант несення служби. Особлива увага поліції буде зосереджена на місцях святкування та відпочинку громадян. Наряди нестимуть службу на вулицях міста, зокрема поблизу головної ялинки Волині. Люди завжди можуть розраховувати на нашу допомогу. Зичимо всім веселих свят», – повідомив, заступник начальника ГУНП у Волинській області.Поліція Волині вітає усіх з прийдешнім Новим роком і бажає жителям і гостям області радісних і безпечних свят.«Також звертаємо увагу на необхідність дотримання правил безпечної поведінки під час святкувань, участі в масових заходах, будьте взаємоввічливі», – йдеться у повідомленні.