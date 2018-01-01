вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У новорічну ніч Луцьк охоронятиме майже сотня правоохоронців. ВІДЕО

У новорічну ніч Луцьк охоронятиме майже сотня правоохоронців. ВІДЕО
До охорони правопорядку в новорічну ніч на Волині залучать понад 300 правоохоронців.

Зокрема, у Луцьку правопорядок будуть забезпечувати 95 поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України, – пише прес-служба ГУНП у Волинській області.

«Як і в попередні роки, особовий склад поліції в ці святкові дні переведено на посилений варіант несення служби. Особлива увага поліції буде зосереджена на місцях святкування та відпочинку громадян. Наряди нестимуть службу на вулицях міста, зокрема поблизу головної ялинки Волині. Люди завжди можуть розраховувати на нашу допомогу. Зичимо всім веселих свят», – повідомив Сергій Козак, заступник начальника ГУНП у Волинській області.

Поліція Волині вітає усіх з прийдешнім Новим роком і бажає жителям і гостям області радісних і безпечних свят.

«Також звертаємо увагу на необхідність дотримання правил безпечної поведінки під час святкувань, участі в масових заходах, будьте взаємоввічливі», – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, Луцьк, Волинь, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Втратила братика і бореться за своє життя: просять врятувати немовля з Волині
Гроші на громаду: куди «пішли» кошти з депутатських фондів у Луцьку. ІНФОГРАФІКА
Від і до: за скільки у Луцьку можна купити новорічне деревце. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Волинська митниця ДФС Волинська
митниця
ДФС вітає краян зі святами
Останні новини
У новорічну ніч Луцьк охоронятиме майже сотня правоохоронців. ВІДЕО
Сьогодні, 10:58
На Волині розшукали двох чоловіків, які переховувалися від слідства
Сьогодні, 10:14
Відсьогодні стартувала президентська виборча кампанія
Сьогодні, 09:50
У волинянина шахраї видурили більше 16 тисяч гривень
Сьогодні, 09:21
Курс валют у Луцьку на 31 грудня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
У Луцьку затримали 31-річного озброєного грабіжника У Луцьку затримали 31-річного озброєного грабіжника
27 грудень, 11:45
Михайлів день: що не можна робити у свято Михайлів день: що не можна робити у свято
21 листопад, 08:30
У Луцьку з початку року звільнилося майже 50 поліцейських У Луцьку з початку року звільнилося майже 50 поліцейських
25 жовтень, 10:36
За минулу добу на Волині – 11 аварій За минулу добу на Волині – 11 аварій
22 серпень, 09:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У новорічну ніч Луцьк охоронятиме майже сотня правоохоронців. ВІДЕО
Сьогодні, 10:58
 0
На Волині розшукали двох чоловіків, які переховувалися від слідства
Сьогодні, 10:14
 0
Відсьогодні стартувала президентська виборча кампанія
Сьогодні, 09:50
 0
У волинянина шахраї видурили більше 16 тисяч гривень
Сьогодні, 09:21
 0
Курс валют у Луцьку на 31 грудня
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8