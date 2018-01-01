Показали фото передноворічного Луцька
Сьогодні, 11:35
Лучанин Олександр Іллюк опублікував добірку світлин ілюмінацій у місті.
Їх можна переглянути на Facebook-сторінці «Теревені про Луцьк».
«Передноворічний Луцьк», – підписав світлини автор.
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Їх можна переглянути на Facebook-сторінці «Теревені про Луцьк».
«Передноворічний Луцьк», – підписав світлини автор.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кілометри гірлянд і сотні кілограмів льоду: як Луцький замок готують до новорічної ночі
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Показали фото передноворічного Луцька
Сьогодні, 11:35