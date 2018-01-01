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Показали фото передноворічного Луцька

Показали фото передноворічного Луцька
Лучанин Олександр Іллюк опублікував добірку світлин ілюмінацій у місті.

Їх можна переглянути на Facebook-сторінці «Теревені про Луцьк».

«Передноворічний Луцьк», – підписав світлини автор.

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Показали фото передноворічного Луцька
Показали фото передноворічного Луцька
Показали фото передноворічного Луцька
Показали фото передноворічного Луцька
Показали фото передноворічного Луцька
Показали фото передноворічного Луцька

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Теги: Луцьк, добірка, Новий Рік, свято
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