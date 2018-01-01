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У «Смугастому носорогу» відбудеться «День подарунків»*

У «Смугастому носорогу» відбудеться «День подарунків»*
Смугастий знає, що діти люблять найбільше, вони ж для нього – кращі друзі!

Тому він зі своїми помічниками вигадав день, де будуть всі ще вдвічі щасливіші – це «День подарунків» 4 січня! Але для того щоб отримати ці сюрпризи, ти повинен дати відповідь на декілька цікавих питань. Більше правильних відповідей – крутіші подарунки.

Та Смугастий переконує, що подарунок отримає кожен, навіть якщо ти і помилився у відповіді, точно отримаєш приз! Помічники тебе залюбки чекатимуть у ДРК «Смугастий носоріг», підходь на такі локації: - лабіринт; - «Зона крихіток»; - арт-студія; - майстерня краси та отримуй завдання, а опісля і подарунок!

А ще, приходь особисто знайомитися з ним, адже носоріг гулятиме в РЦ «Промінь» в цей день 4-го січня з 18:00 до 19:00, можливо тобі пощастить отримати даруночок особисто від нього!

Смугастий носоріг чекає тебе у своїй долині за адресою: просп. Президента Грушевського, 2

Тел. +380 (66) 755 07 57

У «Смугастому носорогу» відбудеться «День подарунків»*
У «Смугастому носорогу» відбудеться «День подарунків»*
У «Смугастому носорогу» відбудеться «День подарунків»*

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Теги: РЦ «Промінь»
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