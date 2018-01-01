У «Смугастому носорогу» відбудеться «День подарунків»*
Сьогодні, 12:02
Смугастий знає, що діти люблять найбільше, вони ж для нього – кращі друзі!
Тому він зі своїми помічниками вигадав день, де будуть всі ще вдвічі щасливіші – це «День подарунків» 4 січня! Але для того щоб отримати ці сюрпризи, ти повинен дати відповідь на декілька цікавих питань. Більше правильних відповідей – крутіші подарунки.
Та Смугастий переконує, що подарунок отримає кожен, навіть якщо ти і помилився у відповіді, точно отримаєш приз! Помічники тебе залюбки чекатимуть у ДРК «Смугастий носоріг», підходь на такі локації: - лабіринт; - «Зона крихіток»; - арт-студія; - майстерня краси та отримуй завдання, а опісля і подарунок!
А ще, приходь особисто знайомитися з ним, адже носоріг гулятиме в РЦ «Промінь» в цей день 4-го січня з 18:00 до 19:00, можливо тобі пощастить отримати даруночок особисто від нього!
Смугастий носоріг чекає тебе у своїй долині за адресою: просп. Президента Грушевського, 2
Тел. +380 (66) 755 07 57
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Тому він зі своїми помічниками вигадав день, де будуть всі ще вдвічі щасливіші – це «День подарунків» 4 січня! Але для того щоб отримати ці сюрпризи, ти повинен дати відповідь на декілька цікавих питань. Більше правильних відповідей – крутіші подарунки.
Та Смугастий переконує, що подарунок отримає кожен, навіть якщо ти і помилився у відповіді, точно отримаєш приз! Помічники тебе залюбки чекатимуть у ДРК «Смугастий носоріг», підходь на такі локації: - лабіринт; - «Зона крихіток»; - арт-студія; - майстерня краси та отримуй завдання, а опісля і подарунок!
А ще, приходь особисто знайомитися з ним, адже носоріг гулятиме в РЦ «Промінь» в цей день 4-го січня з 18:00 до 19:00, можливо тобі пощастить отримати даруночок особисто від нього!
Смугастий носоріг чекає тебе у своїй долині за адресою: просп. Президента Грушевського, 2
Тел. +380 (66) 755 07 57
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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