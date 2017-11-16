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Поранив поліцейського, а згодом і себе: у Києві чоловік зі зброєю пограбував магазин. ФОТО

Поранив поліцейського, а згодом і себе: у Києві чоловік зі зброєю пограбував магазин. ФОТО
У Оболонському районі Києва під час затримання грабіжник напав із ножем на правоохоронця та розрізав собі руку.

Про це повідомив засновник ресурсу dtp.kiev.ua Влад Антонов, передає ТСН.

За словами очевидців, невідомий чоловік вкрав товар з магазину "Епіцентр". Охорона це побачила та викликала на місце поліцію. Правоохоронці прибули на місце, аби затримати зловмисника, і той почав погрожувати їм пістолетом, пише Антонов.

Зброю вдалося вибити з рук нападника, однак під час затримання він дістав ніж та поранив одного з поліцейських в ногу. Після цього він порізав собі руку.

І нападника, і правоохоронця госпіталізували. За даними поліції, затриманий раніше мав проблеми із законом. Подробиці інциденту встановить слідство.
Поранив поліцейського, а згодом і себе: у Києві чоловік зі зброєю пограбував магазин. ФОТО
Поранив поліцейського, а згодом і себе: у Києві чоловік зі зброєю пограбував магазин. ФОТО
Поранив поліцейського, а згодом і себе: у Києві чоловік зі зброєю пограбував магазин. ФОТО
Поранив поліцейського, а згодом і себе: у Києві чоловік зі зброєю пограбував магазин. ФОТО

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Теги: пограбування, Київ
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