Поранив поліцейського, а згодом і себе: у Києві чоловік зі зброєю пограбував магазин. ФОТО





Про це повідомив засновник ресурсу dtp.kiev.ua Влад Антонов, передає



За словами очевидців, невідомий чоловік вкрав товар з магазину "Епіцентр". Охорона це побачила та викликала на місце поліцію. Правоохоронці прибули на місце, аби затримати зловмисника, і той почав погрожувати їм пістолетом, пише Антонов.



Зброю вдалося вибити з рук нападника, однак під час затримання він дістав ніж та поранив одного з поліцейських в ногу. Після цього він порізав собі руку.



І нападника, і правоохоронця госпіталізували. За даними поліції, затриманий раніше мав проблеми із законом. Подробиці інциденту встановить слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Оболонському районі Києва під час затримання грабіжник напав із ножем на правоохоронця та розрізав собі руку.Про це повідомив засновник ресурсу dtp.kiev.ua, передає ТСН За словами очевидців, невідомий чоловік вкрав товар з магазину "Епіцентр". Охорона це побачила та викликала на місце поліцію. Правоохоронці прибули на місце, аби затримати зловмисника, і той почав погрожувати їм пістолетом, пише Антонов.Зброю вдалося вибити з рук нападника, однак під час затримання він дістав ніж та поранив одного з поліцейських в ногу. Після цього він порізав собі руку.І нападника, і правоохоронця госпіталізували. За даними поліції, затриманий раніше мав проблеми із законом. Подробиці інциденту встановить слідство.

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