Показали, як святкували Новий рік у Луцьку 20 років тому. ФОТО
Сьогодні, 13:49
Фотограф Віктор Чухрай опублікував добірку світлин святкування Нового року у Луцьку у 1998 році.
Її можна переглянути на його особистій сторінці у Facebook.
«Для спогадів і настрою про живого діда Мороза і Снігурочку, про лучан і фотографів, про чудову панорамну камеру "Горизонт", без якої не було б таких неповторних панорамних знімків Луцька з 20-ти річної давнини.
Ніби вчора було, а ніби і 100 років минуло...» – пише фотограф.
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Її можна переглянути на його особистій сторінці у Facebook.
«Для спогадів і настрою про живого діда Мороза і Снігурочку, про лучан і фотографів, про чудову панорамну камеру "Горизонт", без якої не було б таких неповторних панорамних знімків Луцька з 20-ти річної давнини.
Ніби вчора було, а ніби і 100 років минуло...» – пише фотограф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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