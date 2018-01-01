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Показали, як святкували Новий рік у Луцьку 20 років тому. ФОТО

Показали, як святкували Новий рік у Луцьку 20 років тому. ФОТО
Фотограф Віктор Чухрай опублікував добірку світлин святкування Нового року у Луцьку у 1998 році.

Її можна переглянути на його особистій сторінці у Facebook.

«Для спогадів і настрою про живого діда Мороза і Снігурочку, про лучан і фотографів, про чудову панорамну камеру "Горизонт", без якої не було б таких неповторних панорамних знімків Луцька з 20-ти річної давнини.

Ніби вчора було, а ніби і 100 років минуло...» – пише фотограф.
Показали, як святкували Новий рік у Луцьку 20 років тому. ФОТО
Показали, як святкували Новий рік у Луцьку 20 років тому. ФОТО
Показали, як святкували Новий рік у Луцьку 20 років тому. ФОТО

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Теги: Новий рік, святкування, Луцьк
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