Декількох луцьких підприємців не пустили торгувати на ринок. ВІДЕО





Про це UA:Волинь розповіла речник патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.



Вона зазначила, що інцидент трапився 31 грудня.



«Ринки сьогодні не працюють. Кілька підприємців хотіли, щоб їм відчинили ворота і пропустили їх», – заявила речник поліції.



Також Ольга Бузулук зазначила, що адміністрація ринку завчасно повідомляла усіх підприємців про такий захід.



«Наші інспектори врегулювали конфлікт. Усі мирно розійшлися», – зазначила вона.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку декілька підприємців хотіли торгувати на Завокзальному ринку, попри заборону.Про це UA:Волинь розповіла речник патрульної поліції Волинської областіВона зазначила, що інцидент трапився 31 грудня.«Ринки сьогодні не працюють. Кілька підприємців хотіли, щоб їм відчинили ворота і пропустили їх», – заявила речник поліції.Також Ольга Бузулук зазначила, що адміністрація ринку завчасно повідомляла усіх підприємців про такий захід.«Наші інспектори врегулювали конфлікт. Усі мирно розійшлися», – зазначила вона.

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