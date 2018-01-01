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Декількох луцьких підприємців не пустили торгувати на ринок. ВІДЕО

Декількох луцьких підприємців не пустили торгувати на ринок. ВІДЕО
У Луцьку декілька підприємців хотіли торгувати на Завокзальному ринку, попри заборону.

Про це UA:Волинь розповіла речник патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.

Вона зазначила, що інцидент трапився 31 грудня.

«Ринки сьогодні не працюють. Кілька підприємців хотіли, щоб їм відчинили ворота і пропустили їх», – заявила речник поліції.

Також Ольга Бузулук зазначила, що адміністрація ринку завчасно повідомляла усіх підприємців про такий захід.

«Наші інспектори врегулювали конфлікт. Усі мирно розійшлися», – зазначила вона.


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Теги: ринок, заборона, Луцьк
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