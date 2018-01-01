Декількох луцьких підприємців не пустили торгувати на ринок. ВІДЕО
Сьогодні, 14:24
У Луцьку декілька підприємців хотіли торгувати на Завокзальному ринку, попри заборону.
Про це UA:Волинь розповіла речник патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.
Вона зазначила, що інцидент трапився 31 грудня.
«Ринки сьогодні не працюють. Кілька підприємців хотіли, щоб їм відчинили ворота і пропустили їх», – заявила речник поліції.
Також Ольга Бузулук зазначила, що адміністрація ринку завчасно повідомляла усіх підприємців про такий захід.
«Наші інспектори врегулювали конфлікт. Усі мирно розійшлися», – зазначила вона.
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Про це UA:Волинь розповіла речник патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.
Вона зазначила, що інцидент трапився 31 грудня.
«Ринки сьогодні не працюють. Кілька підприємців хотіли, щоб їм відчинили ворота і пропустили їх», – заявила речник поліції.
Також Ольга Бузулук зазначила, що адміністрація ринку завчасно повідомляла усіх підприємців про такий захід.
«Наші інспектори врегулювали конфлікт. Усі мирно розійшлися», – зазначила вона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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