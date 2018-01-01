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Повідомили розклад богослужіннь у луцькому соборі в святковий період

Повідомили розклад богослужіннь у луцькому соборі в святковий період
У кафедральному соборі святої Трійці повідомили графік богослужінь з 4 до 9 січня.

Про це стало відомо з повідомлення прес-служби Волинської єпархії УПЦ КП.

Святкові Відправи звершуватимуться у верхньому та нижньому храмах кафедрального собору Святої Трійці.

4 січня, п’ятниця: 9:00 – Царські часи, зображальні; 17:00 – Вечірня, Рання.

5 січня, субота перед Різдвом Христовим: 9:00 – Літургія, 17:00 – Всенічна.

6 січня, неділя, Навечір’я Різдва Христового: 7:00 – Літургія (жіночий монастир), 7:30 – Літургія (нижній храм), 10:00 – Літургія, 10:30 – Літургія для дітей (нижній храм), 17:00 – Всенічна.

7 січня, понеділок, РІЗДВО ХРИСТОВЕ: 7:00 – Літургія (жіночий монастир), 7:30 – Літургія (нижній храм), 10:00 – Літургія, 17:00 – Вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта».

8 січня, вівторок, Собор Пресвятої Богородиці: 7:00 – Літургія (жіночий монастир), 7.30 – Літургія (нижній храм), 10:00 – Літургія, 17:00 – Вечірня, колядування соборного хору «Богоспів».

9 січня, середа, Апостола й першомученика архідиякона Стефана: 9:00 – Літургія, 17:00 – Вечірня, колядування.

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Теги: свято, служба, церква, Луцьк, собор
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