Лучанам показали новий спосіб передачі показників за газ

«Волиньгаз» представив спосіб передачі показників за допомогою чат-боту 7104ua у месенджері Viber.Про це повідомили у прес-службі установи.Для реєстрації потрібно відсканувати QR-код через месенджер, ввести Особовий рахунок, суму останньої оплати або номер лічильника. Viber дає можливість безплатно додати до 5-ти особових рахунків.Зареєструватись можна за посиланням: https://viber.104.ua/ru/.До 5 січня включно потрібно передати показання газового лічильника ПАТ «Волиньгаз» для того, щоб щоб оплачувати лише за спожиті куби.Нагадаують, що згідно з правилами, прописаними в Кодексі газорозподільних систем, споживачам газу необхідно зафіксувати показання газового лічильника станом на 1-ше число і передати «Волиньгазу» дані в період із 1-го по 5-те число місяця, наступного за розрахунковим.«Розрахунковим періодом за спожитий газ визначено календарний місяць, щоб по кожному домогосподарству зафіксувати фактичні обсяги споживання природного газу і коректно сформувати нарахування в квитанціях, - зазначає начальник управління клієнтського сервісу ПАТ «Волиньгаз»- газорозподільній компанії потрібно щомісячно отримувати дані побутових лічильників. Споживачам, які не передадуть показання до 6-го числа, обсяг споживання визначатиметься на рівні планового місячного об’єму на відповідний період, що розраховується виходячи з профілю споживача».