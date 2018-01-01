Лучанам показали новий спосіб передачі показників за газ
Сьогодні, 16:43
«Волиньгаз» представив спосіб передачі показників за допомогою чат-боту 7104ua у месенджері Viber.
Про це повідомили у прес-службі установи.
Для реєстрації потрібно відсканувати QR-код через месенджер, ввести Особовий рахунок, суму останньої оплати або номер лічильника. Viber дає можливість безплатно додати до 5-ти особових рахунків.
Зареєструватись можна за посиланням: https://viber.104.ua/ru/.
До 5 січня включно потрібно передати показання газового лічильника ПАТ «Волиньгаз» для того, щоб щоб оплачувати лише за спожиті куби.
Нагадаують, що згідно з правилами, прописаними в Кодексі газорозподільних систем, споживачам газу необхідно зафіксувати показання газового лічильника станом на 1-ше число і передати «Волиньгазу» дані в період із 1-го по 5-те число місяця, наступного за розрахунковим.
«Розрахунковим періодом за спожитий газ визначено календарний місяць, щоб по кожному домогосподарству зафіксувати фактичні обсяги споживання природного газу і коректно сформувати нарахування в квитанціях, - зазначає начальник управління клієнтського сервісу ПАТ «Волиньгаз» Юрій Петрук - газорозподільній компанії потрібно щомісячно отримувати дані побутових лічильників. Споживачам, які не передадуть показання до 6-го числа, обсяг споживання визначатиметься на рівні планового місячного об’єму на відповідний період, що розраховується виходячи з профілю споживача».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі установи.
Для реєстрації потрібно відсканувати QR-код через месенджер, ввести Особовий рахунок, суму останньої оплати або номер лічильника. Viber дає можливість безплатно додати до 5-ти особових рахунків.
Зареєструватись можна за посиланням: https://viber.104.ua/ru/.
До 5 січня включно потрібно передати показання газового лічильника ПАТ «Волиньгаз» для того, щоб щоб оплачувати лише за спожиті куби.
Нагадаують, що згідно з правилами, прописаними в Кодексі газорозподільних систем, споживачам газу необхідно зафіксувати показання газового лічильника станом на 1-ше число і передати «Волиньгазу» дані в період із 1-го по 5-те число місяця, наступного за розрахунковим.
«Розрахунковим періодом за спожитий газ визначено календарний місяць, щоб по кожному домогосподарству зафіксувати фактичні обсяги споживання природного газу і коректно сформувати нарахування в квитанціях, - зазначає начальник управління клієнтського сервісу ПАТ «Волиньгаз» Юрій Петрук - газорозподільній компанії потрібно щомісячно отримувати дані побутових лічильників. Споживачам, які не передадуть показання до 6-го числа, обсяг споживання визначатиметься на рівні планового місячного об’єму на відповідний період, що розраховується виходячи з профілю споживача».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Яренчук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Лучанам показали новий спосіб передачі показників за газ
Сьогодні, 16:43
У Харківській області потяг на смерть збив чоловіка
Сьогодні, 16:00
Нардеп Ігор Лапін прозвітував за роботу в 2018 році
Сьогодні, 14:55