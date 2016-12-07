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Патрульні ловили «на гарячому» лучан, які перебігають дорогу. ВІДЕО

Патрульні ловили «на гарячому» лучан, які перебігають дорогу. ВІДЕО
У Луцьку патрульні поліцейські провели профілактичний рейд щодо громадян, які переходять дорогу у невстановленому місці.\

Про це йдеться у сюжеті UA:Волинь.

Лучанка Тетяна, яка не хотіла назвати свого прізвища, свої дії пояснює так:

«Там недалеко світлофор. Ми стоїмо, чекаємо, коли загориться світло, і тоді переходимо дорогу, поки там машини стоять. В невстановленому місці, бо спішу в поліклініку з дітьми».

Інспектор патрульної поліції Волинської області Богдан Павлович каже, одне із місць, де найчастіше фіксують порушення, – проспект Соборності.

«Патрульна поліція Волинської області в новорічну ніч працюватиме у посиленому режимі, щоб забезпечити громадського порядку. Також хочу застерігти громадян дотримуватись ПДР – як пішоходів, так і водіїв.

Щойно ви бачили, що наші громадяни свідомо порушують елементарні правила. Також хочу застерігти, щоб громадяни не зловживали алкоголем, були важні та взаємоввічливі.

Патрульний зауважив, що штраф за переходження дороги у невстановленому місці – 50 гривень. Нині ж проводили профілактичний рейд.

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Теги: порушення, Луцьк, поліція
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