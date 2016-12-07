Патрульні ловили «на гарячому» лучан, які перебігають дорогу. ВІДЕО

У Луцьку патрульні поліцейські провели профілактичний рейд щодо громадян, які переходять дорогу у невстановленому місці.\Про це йдеться у сюжеті UA:Волинь.Лучанка Тетяна, яка не хотіла назвати свого прізвища, свої дії пояснює так:«Там недалеко світлофор. Ми стоїмо, чекаємо, коли загориться світло, і тоді переходимо дорогу, поки там машини стоять. В невстановленому місці, бо спішу в поліклініку з дітьми».Інспектор патрульної поліції Волинської області Богдан Павлович каже, одне із місць, де найчастіше фіксують порушення, – проспект Соборності.«Патрульна поліція Волинської області в новорічну ніч працюватиме у посиленому режимі, щоб забезпечити громадського порядку. Також хочу застерігти громадян дотримуватись ПДР – як пішоходів, так і водіїв.Щойно ви бачили, що наші громадяни свідомо порушують елементарні правила. Також хочу застерігти, щоб громадяни не зловживали алкоголем, були важні та взаємоввічливі.Патрульний зауважив, що штраф за переходження дороги у невстановленому місці – 50 гривень. Нині ж проводили профілактичний рейд.