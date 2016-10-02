У Луцьку зупинили п'янючого водія. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.



Зазначають, що зупинили водія мікроавтобуса, який порушив правила дорожнього руху. Коли патрульні підійшли ближче, то помітили ознаки сильного сп’яніння.



«Це підтвердила відповідна перевірка – 2,69 проміле, що в 13 вище допустимої норми 0,2!» – йдеться у повідомленні.



35-річний водій отримав від патрульних постанову та протокол.



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