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У Луцьку зупинили п'янючого водія. ФОТО

У Луцьку зупинили п'янючого водія. ФОТО
У Луцьку на вулиці Грабовського патрульні поліцейські зупинили нетверезого водія.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Зазначають, що зупинили водія мікроавтобуса, який порушив правила дорожнього руху. Коли патрульні підійшли ближче, то помітили ознаки сильного сп’яніння.

«Це підтвердила відповідна перевірка – 2,69 проміле, що в 13 вище допустимої норми 0,2!» – йдеться у повідомленні.

35-річний водій отримав від патрульних постанову та протокол.
У Луцьку зупинили п'янючого водія. ФОТО
У Луцьку зупинили п'янючого водія. ФОТО

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Теги: водій, поліція, Луцьк, Грабовського, алкоголь
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