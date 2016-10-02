У Луцьку зупинили п'янючого водія. ФОТО
Сьогодні, 17:32
У Луцьку на вулиці Грабовського патрульні поліцейські зупинили нетверезого водія.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Зазначають, що зупинили водія мікроавтобуса, який порушив правила дорожнього руху. Коли патрульні підійшли ближче, то помітили ознаки сильного сп’яніння.
«Це підтвердила відповідна перевірка – 2,69 проміле, що в 13 вище допустимої норми 0,2!» – йдеться у повідомленні.
35-річний водій отримав від патрульних постанову та протокол.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Зазначають, що зупинили водія мікроавтобуса, який порушив правила дорожнього руху. Коли патрульні підійшли ближче, то помітили ознаки сильного сп’яніння.
«Це підтвердила відповідна перевірка – 2,69 проміле, що в 13 вище допустимої норми 0,2!» – йдеться у повідомленні.
35-річний водій отримав від патрульних постанову та протокол.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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