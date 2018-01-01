У замку Любарта встановили 10-метрову дизайнерську ялинку

У Луцькому замку встановили дизайнерську ялинку.Про це повідомили організатори фестивалю «Новорічна містерія в замку 2019».Ялинку встановили у Луцькому замку і сфотографуватися біля неї можна буде під час фестивалю.«Наша ялинка претендує на звання «Найкраща в Україні». І нічого, що вона 10 метрів, і на ній всього лиш 400 м гірлянд, зате любові і сили вкладено в неї стільки, що вистачить на весь Луцьк, Волинську область та всю Україну», - повідомляють організатори дійства.Організатори нагадують, що протягом дводенного фестивалю на гостей чекають святкові фотозони, новорічні ілюмінації, льодові скульптури, герої мультиків та новорічних свят, запальна розважальна програма за участі відомих зірок та гуртів.Квитки на фестиваль «Новорічна містерія в замку 2019» можна придбати у касі Драмтеатру та перед входом у замок Любарта протягом самого заходу.