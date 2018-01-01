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Щоб закрити борг за операцію, важкохворому волинянину потрібно лише 400 доларів

Щоб закрити борг за операцію, важкохворому волинянину потрібно лише 400 доларів
Для важкохворого волинянина Андрія Нестерука залишилось зібрати 400$.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала волонтер Наталія Попова.

Нагадаємо, у хлопчика виявили мієлодиспластичний синдром. А декілька днів тому йому успішно пересадили кістковий мозок. Донором стала його сестра Мар'яна.

«Щойно в Андрія були лікарі - кажуть, що стан хлопчика задовільний і все іде згідно із медичного плану... І Слава Богу!

Я розумію, що хлопчика чекає після трансплантації непроста реабілітація, важка і деколи несносна... Бачила це на близькій людині.. І Андрійко досі в стерильному боксі, щоб уникнути інфекції...» – пише волонтер.

Також Наталія розповіла, що Андрійко вже навіть почав вчити домашнє завдання зі школи.

«З рахунку в 65 000$ за операцію хлопчика батькам не вистачає ЛИШЕ 400$!» – йдеться у дописі.

Наталія Попова закликає зробити новорічний подарунок сім'ї Нестеруків та зібрати за добу 400$ доларів, щоб закрити борг по рахунку за операцію.

«Мама поїде до дитини 9 січня татові на зміну.. Дасть Бог, без боргів...» – пише жінка.

Реквізити для допомоги:

5168 7573 7666 1296 (Нестерук Ніна Петрівна)
Щоб закрити борг за операцію, важкохворому волинянину потрібно лише 400 доларів

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Теги: операція, волинянин, Андрій Нестерук
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