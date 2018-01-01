Щоб закрити борг за операцію, важкохворому волинянину потрібно лише 400 доларів
Сьогодні, 18:42
Для важкохворого волинянина Андрія Нестерука залишилось зібрати 400$.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала волонтер Наталія Попова.
Нагадаємо, у хлопчика виявили мієлодиспластичний синдром. А декілька днів тому йому успішно пересадили кістковий мозок. Донором стала його сестра Мар'яна.
«Щойно в Андрія були лікарі - кажуть, що стан хлопчика задовільний і все іде згідно із медичного плану... І Слава Богу!
Я розумію, що хлопчика чекає після трансплантації непроста реабілітація, важка і деколи несносна... Бачила це на близькій людині.. І Андрійко досі в стерильному боксі, щоб уникнути інфекції...» – пише волонтер.
Також Наталія розповіла, що Андрійко вже навіть почав вчити домашнє завдання зі школи.
«З рахунку в 65 000$ за операцію хлопчика батькам не вистачає ЛИШЕ 400$!» – йдеться у дописі.
Наталія Попова закликає зробити новорічний подарунок сім'ї Нестеруків та зібрати за добу 400$ доларів, щоб закрити борг по рахунку за операцію.
«Мама поїде до дитини 9 січня татові на зміну.. Дасть Бог, без боргів...» – пише жінка.
Реквізити для допомоги:
5168 7573 7666 1296 (Нестерук Ніна Петрівна)
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала волонтер Наталія Попова.
Нагадаємо, у хлопчика виявили мієлодиспластичний синдром. А декілька днів тому йому успішно пересадили кістковий мозок. Донором стала його сестра Мар'яна.
«Щойно в Андрія були лікарі - кажуть, що стан хлопчика задовільний і все іде згідно із медичного плану... І Слава Богу!
Я розумію, що хлопчика чекає після трансплантації непроста реабілітація, важка і деколи несносна... Бачила це на близькій людині.. І Андрійко досі в стерильному боксі, щоб уникнути інфекції...» – пише волонтер.
Також Наталія розповіла, що Андрійко вже навіть почав вчити домашнє завдання зі школи.
«З рахунку в 65 000$ за операцію хлопчика батькам не вистачає ЛИШЕ 400$!» – йдеться у дописі.
Наталія Попова закликає зробити новорічний подарунок сім'ї Нестеруків та зібрати за добу 400$ доларів, щоб закрити борг по рахунку за операцію.
«Мама поїде до дитини 9 січня татові на зміну.. Дасть Бог, без боргів...» – пише жінка.
Реквізити для допомоги:
5168 7573 7666 1296 (Нестерук Ніна Петрівна)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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