Щоб закрити борг за операцію, важкохворому волинянину потрібно лише 400 доларів

Для важкохворого волиняниназалишилось зібрати 400$.Про це на своїй сторінці у Facebook написала волонтерНагадаємо, у хлопчика виявили. А декілька днів тому. Донором стала його сестра«Щойно в Андрія були лікарі - кажуть, що стан хлопчика задовільний і все іде згідно із медичного плану... І Слава Богу!Я розумію, що хлопчика чекає після трансплантації непроста реабілітація, важка і деколи несносна... Бачила це на близькій людині.. І Андрійко досі в стерильному боксі, щоб уникнути інфекції...» – пише волонтер.Також Наталія розповіла, що Андрійко вже навіть почав вчити домашнє завдання зі школи.«З рахунку в 65 000$ за операцію хлопчика батькам не вистачає ЛИШЕ 400$!» – йдеться у дописі.Наталія Попова закликає зробити новорічний подарунок сім'ї Нестеруків та зібрати за добу 400$ доларів, щоб закрити борг по рахунку за операцію.«Мама поїде до дитини 9 січня татові на зміну.. Дасть Бог, без боргів...» – пише жінка.