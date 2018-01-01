«Доктор Хто» та «Гамлет: Камбербетч»: що покажуть у Новий рік у кінотеатрі «Multiplex»*





Ексклюзивно у Multiplex Промінь 1-го січня вже вдруге можна переглянути нову новорічну серію відомого на увесь світ британського серіалу «Доктор Хто».



Настає Новий рік, і в різних куточках земного минулого прокидається страшне зло. Доктор, Райан, Грем і Ясмін повертаються додому. Чи зможуть вони захистити планету Земля від небезпеки, що загрожує їй?







Купити квиток можна на сайті:



2-го січня в Multiplex вже в третє покажуть виставу «Гамлет: Камбербетч» в рамках проекту Британських рад та Multiplex – «TheatreHD»



Номінант на премію «Оскар» Бенедикт Камбербетч (серіал BBC «Шерлок», фільм «Гра в імітацію», вистава «Франкенштейн» Денні Бойла) виконає головну роль в безсмертній трагедії Вільяма Шекспіра.



Королівська родина розвалюється на частини: король убитий, його підступний брат зійшов на трон. Принц Гамлет, впавши у розпач, змушений мстити за смерть свого батька - і сформована при дворі ситуація ставить під загрозу не тільки безпеку всієї країни, а й глузд принца.







Купити квиток можна на сайті:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В перші два дні Нового року у кінотеатрі «Multiplex» покажуть альтернативу фільмам.Ексклюзивно у Multiplex Промінь 1-го січня вже вдруге можна переглянути нову новорічну серію відомого на увесь світ британського серіалу «Доктор Хто».Настає Новий рік, і в різних куточках земного минулого прокидається страшне зло. Доктор, Райан, Грем і Ясмін повертаються додому. Чи зможуть вони захистити планету Земля від небезпеки, що загрожує їй?Купити квиток можна на сайті: http://bit.ly/2Q1Apoi та у касах «Multiplex».2-го січня в Multiplex вже в третє покажуть виставу «Гамлет: Камбербетч» в рамках проекту Британських рад та Multiplex – «TheatreHD»Номінант на премію «Оскар»(серіал BBC «Шерлок», фільм «Гра в імітацію», вистава «Франкенштейн» Денні Бойла) виконає головну роль в безсмертній трагедії Вільяма Шекспіра.Королівська родина розвалюється на частини: король убитий, його підступний брат зійшов на трон. Принц Гамлет, впавши у розпач, змушений мстити за смерть свого батька - і сформована при дворі ситуація ставить під загрозу не тільки безпеку всієї країни, а й глузд принца.Купити квиток можна на сайті: http://bit.ly/2SpGQ6w та у касах «Multiplex».

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