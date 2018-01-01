Легковик збив двох пішоходів: загинула людина





Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає



Наїзд скоїв водій автомобіля "Mazda Е2200" 2000 року народження.



Під колеса потрапили жінка 1984 року народження, яка загинула на місці, а також чоловік 1978 року народження, якого доправили до лікарні у важкому стані.



Наразі встановлюються усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Річки Жовківського району легковий автомобіль наїхав на пішоходів, внаслідок чого загинула жінка.Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає ТСН Наїзд скоїв водій автомобіля "Mazda Е2200" 2000 року народження.Під колеса потрапили жінка 1984 року народження, яка загинула на місці, а також чоловік 1978 року народження, якого доправили до лікарні у важкому стані.Наразі встановлюються усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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