Легковик збив двох пішоходів: загинула людина
Сьогодні, 21:29
У селі Річки Жовківського району легковий автомобіль наїхав на пішоходів, внаслідок чого загинула жінка.
Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає ТСН.
Наїзд скоїв водій автомобіля "Mazda Е2200" 2000 року народження.
Під колеса потрапили жінка 1984 року народження, яка загинула на місці, а також чоловік 1978 року народження, якого доправили до лікарні у важкому стані.
Наразі встановлюються усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
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Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає ТСН.
Наїзд скоїв водій автомобіля "Mazda Е2200" 2000 року народження.
Під колеса потрапили жінка 1984 року народження, яка загинула на місці, а також чоловік 1978 року народження, якого доправили до лікарні у важкому стані.
Наразі встановлюються усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
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