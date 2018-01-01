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Легковик збив двох пішоходів: загинула людина

Легковик збив двох пішоходів: загинула людина
У селі Річки Жовківського району легковий автомобіль наїхав на пішоходів, внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає ТСН.

Наїзд скоїв водій автомобіля "Mazda Е2200" 2000 року народження.

Під колеса потрапили жінка 1984 року народження, яка загинула на місці, а також чоловік 1978 року народження, якого доправили до лікарні у важкому стані. 

Наразі встановлюються усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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Теги: ДТП, смерть
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