У Луцьку хулігани ледь не спровокували аварію на дорозі
Сьогодні, 22:36
У Луцьку на вулиці Сухомлинського молодики кинули під колеса бусу петарду.
Про цей інцидент пише Алім Зейралієв у соцмережі facebook.
"Передноворічні клопоти! Святковий настрій! Вечоріло! Виїжджаючи із території АЗС ОККО на вул. Сухомлинського, пропускав автівки! Дві полоси та інтенсивний рух! Троє чуваків кинули петарду під колеса вантажному бусику! Так бахнуло, що мені із заведенним двигуном ледь не позакладало вуха! Водій бусика, пригальмовуючи, різко узяв вліво на мокрій проїжджій частині, після чого його повело!
Я вийшов з автівки! На моє запитання: ''Що ви робите? Думайте головою'' двоє відреагували нормально, один із них навіть попросив пробачення! Третій, в світлочервоній куртці та з чьолкою, як в дєвачькі, тикнув мені середнього пальця і заховався під мостом! Будьте обережні, а то #єр його знає, що у нього в голові!" - йдеться у дописі.
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Про цей інцидент пише Алім Зейралієв у соцмережі facebook.
"Передноворічні клопоти! Святковий настрій! Вечоріло! Виїжджаючи із території АЗС ОККО на вул. Сухомлинського, пропускав автівки! Дві полоси та інтенсивний рух! Троє чуваків кинули петарду під колеса вантажному бусику! Так бахнуло, що мені із заведенним двигуном ледь не позакладало вуха! Водій бусика, пригальмовуючи, різко узяв вліво на мокрій проїжджій частині, після чого його повело!
Я вийшов з автівки! На моє запитання: ''Що ви робите? Думайте головою'' двоє відреагували нормально, один із них навіть попросив пробачення! Третій, в світлочервоній куртці та з чьолкою, як в дєвачькі, тикнув мені середнього пальця і заховався під мостом! Будьте обережні, а то #єр його знає, що у нього в голові!" - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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