Мешканці багатоповерхівки на Волині потерпають від жахливого смороду з підвалу. ФОТО





Про це пише Nata Sobecka у соцмережі facebook.



"Ковель News Ковельська міська рада Vira Fedosyuk ДОПОМОГИ потребують мешканці багатоповерхівки по вул. Залізнична, 2!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Меканці однієї з ковельських багатоповерхівок нарікають на нестерпний сморід, який доноситься з підтопленого підвалу.Про це пишеу соцмережі facebook."Ковель News Ковельська міська рада Vira Fedosyuk ДОПОМОГИ потребують мешканці багатоповерхівки по вул. Залізнична, 2!

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