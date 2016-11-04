Мешканці багатоповерхівки на Волині потерпають від жахливого смороду з підвалу. ФОТО
Сьогодні, 23:11
Меканці однієї з ковельських багатоповерхівок нарікають на нестерпний сморід, який доноситься з підтопленого підвалу.
Про це пише Nata Sobecka у соцмережі facebook.
"Ковель News Ковельська міська рада Vira Fedosyuk ДОПОМОГИ потребують мешканці багатоповерхівки по вул. Залізнична, 2!
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Про це пише Nata Sobecka у соцмережі facebook.
"Ковель News Ковельська міська рада Vira Fedosyuk ДОПОМОГИ потребують мешканці багатоповерхівки по вул. Залізнична, 2!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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