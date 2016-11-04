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Мешканці багатоповерхівки на Волині потерпають від жахливого смороду з підвалу. ФОТО

Мешканці багатоповерхівки на Волині потерпають від жахливого смороду з підвалу. ФОТО
Меканці однієї з ковельських багатоповерхівок нарікають на нестерпний сморід, який доноситься з підтопленого підвалу.

Про це пише Nata Sobecka у соцмережі facebook.

"Ковель News Ковельська міська рада Vira Fedosyuk ДОПОМОГИ потребують мешканці багатоповерхівки по вул. Залізнична, 2!

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Теги: сморід, підвал, Ковель
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