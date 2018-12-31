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Луцький фотограф показав безлюдний Луцьк напередодні Нового року

Луцький фотограф показав безлюдний Луцьк напередодні Нового року
Відомий луцький фотограф Віктор Петрук оприлюднив світлини святкового Луцька.

Світлинами він поділився на своїй сторінці у Facebook.

«У Lutsk. Ukraine. My hometown, my home country», – підписав добірку фотографій Віктор Петрук.

Луцький фотограф показав безлюдний Луцьк напередодні Нового року

Луцький фотограф показав безлюдний Луцьк напередодні Нового року

Луцький фотограф показав безлюдний Луцьк напередодні Нового року

Луцький фотограф показав безлюдний Луцьк напередодні Нового року

Луцький фотограф показав безлюдний Луцьк напередодні Нового року

Луцький фотограф показав безлюдний Луцьк напередодні Нового року

Луцький фотограф показав безлюдний Луцьк напередодні Нового року

Луцький фотограф показав безлюдний Луцьк напередодні Нового року

Луцький фотограф показав безлюдний Луцьк напередодні Нового року


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Теги: фото, Луцьк, свято, Віктор Петрук
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