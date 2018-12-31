Луцький фотограф показав безлюдний Луцьк напередодні Нового року

Віктор Петрук оприлюднив світлини святкового Луцька.



Світлинами він поділився на своїй сторінці у Facebook.



«У Lutsk. Ukraine. My hometown, my home country», – підписав добірку фотографій Віктор Петрук.























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