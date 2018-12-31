Луцький фотограф показав безлюдний Луцьк напередодні Нового року
Сьогодні, 02:43
Відомий луцький фотограф Віктор Петрук оприлюднив світлини святкового Луцька.
Світлинами він поділився на своїй сторінці у Facebook.
«У Lutsk. Ukraine. My hometown, my home country», – підписав добірку фотографій Віктор Петрук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Світлинами він поділився на своїй сторінці у Facebook.
«У Lutsk. Ukraine. My hometown, my home country», – підписав добірку фотографій Віктор Петрук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
митниця
ДФС вітає краян зі святами
Останні новини
Луцький фотограф показав безлюдний Луцьк напередодні Нового року
Сьогодні, 02:43
«Сьогодні центр зайнятості – це вже не біржа праці», - керівник Волинського центру зайнятості
Сьогодні, 01:14
1 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Мешканці багатоповерхівки на Волині потерпають від жахливого смороду з підвалу. ФОТО
31 грудень, 2018, 23:11