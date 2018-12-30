Волинян запрошують на смолоскипну ходу на честь Бандери
Сьогодні, 08:27
З нагоди 110-ї річниці від дня народження Степана Бандери 1 січня 2019 року вулицями міста Ківерці на Волині пройде смолоскипна хода пам’яті провідника ОУН.
Про це повідомляє на своїй сторінці в мережі Facebook місцева активістка Тетяна Шевченко, пише ВолиньUA.
Вона зазначає, що збір учасників смолоскипної ходи планується 1 січня 2019 року о 17:00 біля пам’ятника Тарасові Шевченку.
Організатори заходи – активісти Всеукраїнського об’єднання «Свобода».
Пам’ятні заходи з нагоди дня народження Степана Бандери пройдуть 1 січня 2019 року і в обласному центрі Волині: вони розпочнуться о 13:00 годині на площі Героїв Майдану.
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Про це повідомляє на своїй сторінці в мережі Facebook місцева активістка Тетяна Шевченко, пише ВолиньUA.
Вона зазначає, що збір учасників смолоскипної ходи планується 1 січня 2019 року о 17:00 біля пам’ятника Тарасові Шевченку.
Організатори заходи – активісти Всеукраїнського об’єднання «Свобода».
Пам’ятні заходи з нагоди дня народження Степана Бандери пройдуть 1 січня 2019 року і в обласному центрі Волині: вони розпочнуться о 13:00 годині на площі Героїв Майдану.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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