Волинян запрошують на смолоскипну ходу на честь Бандери





Про це повідомляє на своїй сторін



Вона зазначає, що збір учасників смолоскипної ходи планується 1 січня 2019 року о 17:00 біля пам’ятника Тарасові Шевченку.



Організатори заходи – активісти Всеукраїнського об’єднання «Свобода».



Пам’ятні заходи з нагоди дня народження Степана Бандери пройдуть 1 січня 2019 року і в обласному центрі Волині: вони розпочнуться о 13:00 годині на площі Героїв Майдану.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди 110-ї річниці від дня народження Степана Бандери 1 січня 2019 року вулицями міста Ківерці на Волині пройде смолоскипна хода пам’яті провідника ОУН.Про це повідомляє на своїй сторін ці в мережі Facebook місцева активістка Тетяна Шевченко, пише ВолиньUA Вона зазначає, що збір учасників смолоскипної ходи планується 1 січня 2019 року о 17:00 біля пам’ятника Тарасові Шевченку.Організатори заходи – активісти Всеукраїнського об’єднання «Свобода».Пам’ятні заходи з нагоди дня народження Степана Бандери пройдуть 1 січня 2019 року і в обласному центрі Волині: вони розпочнуться о 13:00 годині на площі Героїв Майдану.

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