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Поки ми тут, будуйте Україну, - зворушливе привітання військових з передової. ВІДЕО

Поки ми тут, будуйте Україну, - зворушливе привітання військових з передової. ВІДЕО
Військові, які знаходяться у зоні ООС на Донбасі привітали українців з Новим роком.

Ролик опублікували в рамках проекту Всі заслуговують на свято.

Волонтери привели ялинки та 1 тис. привітань для українських військових на передовій у зоні ООС. У свою чергу військовослужбовці звернулися з привітаннями для всіх українців.


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Теги: Новий рік, військові, привітання
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