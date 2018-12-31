Поки ми тут, будуйте Україну, - зворушливе привітання військових з передової. ВІДЕО





Ролик опублікували в рамках проекту Всі заслуговують на свято.



Волонтери привели ялинки та 1 тис. привітань для українських військових на передовій у зоні ООС. У свою чергу військовослужбовці звернулися з привітаннями для всіх українців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військові, які знаходяться у зоні ООС на Донбасі привітали українців з Новим роком.Ролик опублікували в рамках проекту Всі заслуговують на свято.Волонтери привели ялинки та 1 тис. привітань для українських військових на передовій у зоні ООС. У свою чергу військовослужбовці звернулися з привітаннями для всіх українців.

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