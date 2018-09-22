Відома луцька перукарка стала бабусею. ФОТО

Галина Марушко стала бабусею.



Щасливою звісткою вона поділилася на своїй сторінці у Facebook.



Галина Марушко показала світлину, на якій її син Олександр тримає свою дитину.



Той, у свою чергу, привітав усіх з Новим роком і зізнався, що не ставив ціль стати татом, проте дуже цього хотів.



"А я стала бабусею", - радісно поділилась Галина Марушко.



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