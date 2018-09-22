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Відома луцька перукарка стала бабусею. ФОТО

Відома луцька перукарка стала бабусею. ФОТО
Відома луцька перукар, стиліст та колорист Галина Марушко стала бабусею.

Щасливою звісткою вона поділилася на своїй сторінці у Facebook.

Галина Марушко показала світлину, на якій її син Олександр тримає свою дитину.

Той, у свою чергу, привітав усіх з Новим роком і зізнався, що не ставив ціль стати татом, проте дуже цього хотів.

"А я стала бабусею", - радісно поділилась Галина Марушко.
Відома луцька перукарка стала бабусею. ФОТО

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Теги: народження, дитина
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