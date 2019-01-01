Як врятуватися від похмілля: поради волинського медика

Людмила Ярмолюк розповіла, як чому після вживання алкоголю зранку може боліти голова та як побороти похмілля.



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Чому після вживання алкоголю в людини виникає такий стан, як похмілля?



Похмілля – це фізичний дискомфорт після споживання надлишку алкоголю, супроводжується головним болем, розладом шлунка, спрагою, запамороченням і дратівливістю. Причини похмілля – ушкодження слизової оболонки шлунка, зневоднення клітин, "шоковий" вплив алкоголю на нервову систему.



Алкоголь пригнічує утворення клітин крові, що зумовлює недокрів'я, інфекції, кровотечі, сповільнює циркуляцію крові в судинах мозку, приводячи до постійного кисневого голодування його клітин, тому слабшає пам'ять, руйнується психіка. У судинах розвиваються ранні склеротичні зміни, зростає ризик крововиливу в мозок. Алкоголь руйнує зв'язки між нервовими клітками мозку, самі клітини, тому порушується регулююча функція нервової системи. Зловживання алкоголем викликає підвищення рівня холестерину в крові, стійку гіпертонію й дистрофію міокарда, серцево-судинну недостатність.М'язова тканина атрофується через гіподинамію, погане харчування та ушкодження нервової системи. Постійний вплив алкоголю на стінку тонкого кишечнику приводить до зміни структури його клітин, які втрачають здатність засвоювати поживні речовини, що закінчується виснаженням організму алкоголіка. Уражені клітини легко руйнуються, виникають виразки, запалення печінки (гепатит), а потім її переродження (цироз).



Якими є симптоми похмілля?



Про те, що організм не впорався з випитим, свідчать наступні симптоми:

Пульсуючий головний біль;

Запаморочення;

Сухість у роті, неприємний присмак;

Сильна спрага;

Тремтіння в руках;

Почервоніння очей;

Нудота або блювота;

Дратівливість і пригнічений стан;

Підвищена чутливість до шуму і світла;

Озноб, що змінюється жаром.

Також можливі підвищення артеріального тиску, біль у м’язах, посилене серцебиття.



Характерна слабість, пригнічений настрій, почуття провини.



В міру розкладання ацетальдегіду (продукт, що утворюється після окислення етилового спирту) ці симптоми зменшуються. Неприємний стан зазвичай триває не більше 1-2 доби.



Слід відрізняти похмілля у звичайної людини і абстинентний похмільний синдром у людини, що страждає алкоголізмом. У цьому випадку симптоми більш важкі, і тривають протягом 3-5 діб після зменшення дози або припинення вживання спиртного. І якщо здорова людина, яка перебрала напередодні, на ранок зазвичай відчуває відразу до алкоголю, то у хворого з’являється бажання випити, щоб поліпшити самопочуття.



Чому під час похмілля болить голова, відчувається спрага, нудить та неможливо заснути?



При зневодненні організм разом з водою втрачає електроліти, які забезпечують нормальну роботу м’язів і нервової системи. Цим пояснюється пригнічений стан під час похмілля. Мозок реагує на дефіцит води головним болем.



З похміллям все не так просто, як може здатися на перший погляд. Це цілий комплекс порушень роботи організму, які виникають після вживання спиртних напоїв.



- Отруєння. Алкоголь в організмі проходить низку перетворень. Зокрема, він перетворюється в ацетальдегід, який далі перетворюється в інші токсичні речовини. Через ацетальдегід клітини позбавляються можливості окислювати ряд інших речовин, які накопичуються в організмі, тим самим отруюючи його. Крім того, потрібно розуміти, що крім спирту, алкогольні напої містять і масу інших шкідливих речовин (особливо це стосується неякісної горілки, браги та самогону). Наприклад, це сивушні і ефірні масла, які дуже токсичні для печінки. У цьому сенсі токсикологи і лікарі закликають вживати тільки якісний алкоголь.



- Дисбаланс рідини. При сильному похміллі у людини розвивається зневоднення. Через нестачу об'єму циркулюючої крові з'являється "сушняк" в роті. Людина відчуває сильну спрагу. Відзначимо, що основна причина не брак, а саме дисбаланс рідини. При сильному алкогольному сп'янінні відбувається патологічний перерозподіл крові.



- Порушення обмінних процесів. При алкогольному отруєнні організм витрачає величезну кількість вітамінів і мікроелементів, що негативно відбивається на стані обміну речовин в організмі. Дефіцит магнію викликає слабість м’язів, серцеву аритмію, озноб.



- Порушення кислотно-лужного балансу. Це основна причина того, чому при похміллі виникає нудота і блювота, а також частішає дихання.



- Підвищена чутливість (дратівливість). Алкоголь і ацетальдегід негативно впливають на нервові клітини, через що нервова система стає надчутливою. Саме тому навіть найменший звук або світло здатні викликати хворобливу реакцію. Людині здається, що все занадто голосно і яскраво.



- Порушення сну. Алкоголь порушує сон, оскільки заважає появі фаз швидкого сну. А саме в ці періоди людина набирається сил, і тому без нормальних фаз швидкого сну неможливо добре виспатися і відпочити. У зв'язку з цим навіть якщо після вживання великої кількості алкоголю людина спала 8-9 годин, вона все одно не висипається, а відчуває себе "розбитою".



Чим старша людина тим важче похмілля. Пояснюється з погіршенням утворення алкогольдегідрогенази (знижується метаболізм алкоголю).



Смакові добавки до напою посилюють тяжкість похмілля.



Чого не можна робити під час похмілля?



Існують деякі речі, яких не рекомендується робити при похміллі, а саме:



- Випивати спиртні напої. Найбільш поширений спосіб впоратися з похміллям – випити спиртне, тобто "вибивати клин клином". І дійсно, після прийому алкоголю людині при похміллі стає набагато легше. Однак в даному випадку замикається порочне коло, яке веде до алкоголізму. Так людина йде в запій з усіма несприятливими наслідками.



- Приймати ванну або йти в лазню. Під час алкогольної інтоксикації серце працює з підвищеним навантаженням, тому висока температура тільки посилює цей стан. А якщо у вас є серцево-судинні захворювання, то ризикуєте отримати серйозне ускладнення.



- Пити каву або гарячий чай. В цьому випадку знову йде велике навантаження на серце. Кава збільшує серцебиття і підсилює сухість у роті. Що стосується чаю, то цей напій викликає бродіння в шлунку, що посилює відчуття сп'яніння. При похмільному синдромі від цих напоїв краще відмовитися.



- Палити. Паління значно посилює важкість похмілля внаслідок токсичної дії нікотину.



Як правильно вивести свій організм зі стану похмілля?

Кілька основних рекомендацій, яких слід дотримуватися, якщо ви випили зайвого:



- Висипайтеся. Спіть до тих пір, поки вас не покине відчуття сонливості. Тут головне сонливість не плутати з втомою. На жаль, після випивки ви не зможете нормально відпочити, тому будете відчувати себе "не в своїй тарілці".



- Пийте мінеральну воду. Запасіться мінеральною водою. Також в хід підуть компоти і натуральні соки. Ці напої допоможуть від зневоднення і втрати вітамінів і мікроелементів.



- Прийміть теплий душ. А краще – контрастний, але не гарячий.



- Прийміть активоване вугілля. Це допоможе вам нейтралізувати дію токсичних речовин, що запобіжить отруєнню організму.



- Прийміть аспірин. Якщо при похміллі у вас сильно болить голова, то вам допоможе аспірин (за умови, що у вас немає проблем зі шлунком).



- З'їжте яєчню. В яйці багато корисних амінокислот, які корисні для нашої печінки.



- Подихайте свіжим повітрям. Прогуляйтеся в парку, або хоча б відкрийте кватирку і подихайте повітрям. При вентиляції легенів поліпшуються обмінні процеси і усувається неприємний запах з рота.



Які лікарські засоби існують від похмілля? Як часто можна їх приймати?



Сучасний підхід до лікування похмільного синдрому полягає в проведенні процедури детоксикації – внутрішньовенне введення сольових розчинів з додаванням специфічних засобів патогенетичної терапії, усуваються різноманітні порушення у життєдіяльності організму.



Сьогодні фармацевтика пропонує широкий асортимент таблеток від похмілля. Загалом вони поділяються на два типи: комплексні і знімають певні симптоми. Всі антипохмільні препарати відрізняються складом і принципом дії на організм. Крім звичайних таблеток, в аптеці продаються шипучі, різні капсули, порошки і навіть настоянки. Допомогти зняти симптоми похмілля покликані наступні категорії медикаментів:



а) знеболюючі;



Аспірин. Входить до складу ацетилсаліцилова кислота, яка не тільки знімає біль, але і проявляє антитоксичний ефект, зменшує жар, нейтралізує запалення. Від похмілля рекомендується використовувати шипучий аспірин, так як він не подразнює слизову шлунка. З мінусів варто відзначити, що в поєднанні з алкоголем може викликати важкі ураження печінки, тому потрібно приймати не пізніше 3-4 год до початку вечірки і не раніше 5-6 після неї.

Цитрамон. У сучасній версії в його склад входять парацетамол, ацетилсаліцилова кислота і кофеїн. Ці таблетки мають болезаспокійливу, жарознижуючу і протизапальну дію. Кофеїн у складі препарату допомагає підбадьоритися, але це лише на час покращує стан. Щоб одужати, необхідно вивести з організму токсини.

б) ентеросорбенти;



- Активоване вугілля. Це практично нешкідливий препарат. Єдиним його недоліком є необхідність пити відразу кілька таблеток з розрахунку 1 таблетка - на 10 кг маси тіла. Крім того, часте застосування може призвести до закрепів та порушити всмоктування поживних речовин. Переваги - висока ефективність, швидкість дії.



- Ентеросгель - осідає в організмі і вбирає токсини, захищає слизові оболонки органів за рахунок їх обволікання.



Слід пам'ятати, що під час прийому сорбентів часовий проміжок між прийомом цих препаратів повинен становити не менше 2 годин.



в) препарати, що поліпшують травлення;



Мезим - містить панкреатин, дія якого полягає в заповненні нестачі ферментів підшлункової залози. Плюс препарату – він не всмоктується, а виводиться разом з вмістом кишечника.

Панкреатин - має той же ефект, що і мезим, але має більш низьку вартість. Препарат діє через півгодини після прийому.

г) препарати від тиску;



д) серцеві препарати.



е) комплексні препарати :



Оптимальний варіант при алкогольної інтоксикації – прийом комплексних препаратів. Вони містять відразу кілька активних компонентів, тому здатні зняти велику частину похмільних ознак. Такі препарати діють швидше, тому їх варто вибирати в разі зовсім поганого самопочуття. У своєму складі вони мають не зовсім нешкідливі компоненти, що відрізняє їх від натуральних медикаментів.



Алка-Зельтцер ( зранку при відчутті болю розчинити в склянці води 2 таблетки, випити, потім вживати по 1таб. кожні 3-5 годин);

Антипохмелин (2 таблетки до розпивання спиртного і 2 у процесі вечора, або 4-6 штук зранку, запиваючи великою кількістю води);

Алька-Прим (кожні 4 години по 1-2 таблетки);

Алкоклин;

Аспаркам.

Поряд з лікарськими засобами рекомендується випивати багато рідини вітамінізованої вітамінними добавками з вітаміну С або натуральними його джерелами (лимон, апельсин, журавлина і т.п.).



Чи можна вберегтись від ранкового похмілля?



Найефективніше – розумове усвідомлення міри спожитого алкоголю або відмова від прийняття алкоголю, з метою збереження здоров'я з медичної точки зору і персоналізації з психологічної; добре закушувати, запивати горілку апельсиновим соком або іншим кислим соком з високим вмістом вітаміну С.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сімейний лікар центру "Благомед"розповіла, як чому після вживання алкоголю зранку може боліти голова та як побороти похмілля.Про це повідомляє Конкурент Похмілля – це фізичний дискомфорт після споживання надлишку алкоголю, супроводжується головним болем, розладом шлунка, спрагою, запамороченням і дратівливістю. Причини похмілля – ушкодження слизової оболонки шлунка, зневоднення клітин, "шоковий" вплив алкоголю на нервову систему.Алкоголь пригнічує утворення клітин крові, що зумовлює недокрів'я, інфекції, кровотечі, сповільнює циркуляцію крові в судинах мозку, приводячи до постійного кисневого голодування його клітин, тому слабшає пам'ять, руйнується психіка. У судинах розвиваються ранні склеротичні зміни, зростає ризик крововиливу в мозок. Алкоголь руйнує зв'язки між нервовими клітками мозку, самі клітини, тому порушується регулююча функція нервової системи. Зловживання алкоголем викликає підвищення рівня холестерину в крові, стійку гіпертонію й дистрофію міокарда, серцево-судинну недостатність.М'язова тканина атрофується через гіподинамію, погане харчування та ушкодження нервової системи. Постійний вплив алкоголю на стінку тонкого кишечнику приводить до зміни структури його клітин, які втрачають здатність засвоювати поживні речовини, що закінчується виснаженням організму алкоголіка. Уражені клітини легко руйнуються, виникають виразки, запалення печінки (гепатит), а потім її переродження (цироз).Про те, що організм не впорався з випитим, свідчать наступні симптоми:Пульсуючий головний біль;Запаморочення;Сухість у роті, неприємний присмак;Сильна спрага;Тремтіння в руках;Почервоніння очей;Нудота або блювота;Дратівливість і пригнічений стан;Підвищена чутливість до шуму і світла;Озноб, що змінюється жаром.Також можливі підвищення артеріального тиску, біль у м’язах, посилене серцебиття.Характерна слабість, пригнічений настрій, почуття провини.В міру розкладання ацетальдегіду (продукт, що утворюється після окислення етилового спирту) ці симптоми зменшуються. Неприємний стан зазвичай триває не більше 1-2 доби.Слід відрізняти похмілля у звичайної людини і абстинентний похмільний синдром у людини, що страждає алкоголізмом. У цьому випадку симптоми більш важкі, і тривають протягом 3-5 діб після зменшення дози або припинення вживання спиртного. І якщо здорова людина, яка перебрала напередодні, на ранок зазвичай відчуває відразу до алкоголю, то у хворого з’являється бажання випити, щоб поліпшити самопочуття.При зневодненні організм разом з водою втрачає електроліти, які забезпечують нормальну роботу м’язів і нервової системи. Цим пояснюється пригнічений стан під час похмілля. Мозок реагує на дефіцит води головним болем.З похміллям все не так просто, як може здатися на перший погляд. Це цілий комплекс порушень роботи організму, які виникають після вживання спиртних напоїв.- Отруєння. Алкоголь в організмі проходить низку перетворень. Зокрема, він перетворюється в ацетальдегід, який далі перетворюється в інші токсичні речовини. Через ацетальдегід клітини позбавляються можливості окислювати ряд інших речовин, які накопичуються в організмі, тим самим отруюючи його. Крім того, потрібно розуміти, що крім спирту, алкогольні напої містять і масу інших шкідливих речовин (особливо це стосується неякісної горілки, браги та самогону). Наприклад, це сивушні і ефірні масла, які дуже токсичні для печінки. У цьому сенсі токсикологи і лікарі закликають вживати тільки якісний алкоголь.- Дисбаланс рідини. При сильному похміллі у людини розвивається зневоднення. Через нестачу об'єму циркулюючої крові з'являється "сушняк" в роті. Людина відчуває сильну спрагу. Відзначимо, що основна причина не брак, а саме дисбаланс рідини. При сильному алкогольному сп'янінні відбувається патологічний перерозподіл крові.- Порушення обмінних процесів. При алкогольному отруєнні організм витрачає величезну кількість вітамінів і мікроелементів, що негативно відбивається на стані обміну речовин в організмі. Дефіцит магнію викликає слабість м’язів, серцеву аритмію, озноб.- Порушення кислотно-лужного балансу. Це основна причина того, чому при похміллі виникає нудота і блювота, а також частішає дихання.- Підвищена чутливість (дратівливість). Алкоголь і ацетальдегід негативно впливають на нервові клітини, через що нервова система стає надчутливою. Саме тому навіть найменший звук або світло здатні викликати хворобливу реакцію. Людині здається, що все занадто голосно і яскраво.- Порушення сну. Алкоголь порушує сон, оскільки заважає появі фаз швидкого сну. А саме в ці періоди людина набирається сил, і тому без нормальних фаз швидкого сну неможливо добре виспатися і відпочити. У зв'язку з цим навіть якщо після вживання великої кількості алкоголю людина спала 8-9 годин, вона все одно не висипається, а відчуває себе "розбитою".Чим старша людина тим важче похмілля. Пояснюється з погіршенням утворення алкогольдегідрогенази (знижується метаболізм алкоголю).Смакові добавки до напою посилюють тяжкість похмілля.Існують деякі речі, яких не рекомендується робити при похміллі, а саме:- Випивати спиртні напої. Найбільш поширений спосіб впоратися з похміллям – випити спиртне, тобто "вибивати клин клином". І дійсно, після прийому алкоголю людині при похміллі стає набагато легше. Однак в даному випадку замикається порочне коло, яке веде до алкоголізму. Так людина йде в запій з усіма несприятливими наслідками.- Приймати ванну або йти в лазню. Під час алкогольної інтоксикації серце працює з підвищеним навантаженням, тому висока температура тільки посилює цей стан. А якщо у вас є серцево-судинні захворювання, то ризикуєте отримати серйозне ускладнення.- Пити каву або гарячий чай. В цьому випадку знову йде велике навантаження на серце. Кава збільшує серцебиття і підсилює сухість у роті. Що стосується чаю, то цей напій викликає бродіння в шлунку, що посилює відчуття сп'яніння. При похмільному синдромі від цих напоїв краще відмовитися.- Палити. Паління значно посилює важкість похмілля внаслідок токсичної дії нікотину.Як правильно вивести свій організм зі стану похмілля?Кілька основних рекомендацій, яких слід дотримуватися, якщо ви випили зайвого:- Висипайтеся. Спіть до тих пір, поки вас не покине відчуття сонливості. Тут головне сонливість не плутати з втомою. На жаль, після випивки ви не зможете нормально відпочити, тому будете відчувати себе "не в своїй тарілці".- Пийте мінеральну воду. Запасіться мінеральною водою. Також в хід підуть компоти і натуральні соки. Ці напої допоможуть від зневоднення і втрати вітамінів і мікроелементів.- Прийміть теплий душ. А краще – контрастний, але не гарячий.- Прийміть активоване вугілля. Це допоможе вам нейтралізувати дію токсичних речовин, що запобіжить отруєнню організму.- Прийміть аспірин. Якщо при похміллі у вас сильно болить голова, то вам допоможе аспірин (за умови, що у вас немає проблем зі шлунком).- З'їжте яєчню. В яйці багато корисних амінокислот, які корисні для нашої печінки.- Подихайте свіжим повітрям. Прогуляйтеся в парку, або хоча б відкрийте кватирку і подихайте повітрям. При вентиляції легенів поліпшуються обмінні процеси і усувається неприємний запах з рота.Сучасний підхід до лікування похмільного синдрому полягає в проведенні процедури детоксикації – внутрішньовенне введення сольових розчинів з додаванням специфічних засобів патогенетичної терапії, усуваються різноманітні порушення у життєдіяльності організму.Сьогодні фармацевтика пропонує широкий асортимент таблеток від похмілля. Загалом вони поділяються на два типи: комплексні і знімають певні симптоми. Всі антипохмільні препарати відрізняються складом і принципом дії на організм. Крім звичайних таблеток, в аптеці продаються шипучі, різні капсули, порошки і навіть настоянки. Допомогти зняти симптоми похмілля покликані наступні категорії медикаментів:а) знеболюючі;Аспірин. Входить до складу ацетилсаліцилова кислота, яка не тільки знімає біль, але і проявляє антитоксичний ефект, зменшує жар, нейтралізує запалення. Від похмілля рекомендується використовувати шипучий аспірин, так як він не подразнює слизову шлунка. З мінусів варто відзначити, що в поєднанні з алкоголем може викликати важкі ураження печінки, тому потрібно приймати не пізніше 3-4 год до початку вечірки і не раніше 5-6 після неї.Цитрамон. У сучасній версії в його склад входять парацетамол, ацетилсаліцилова кислота і кофеїн. Ці таблетки мають болезаспокійливу, жарознижуючу і протизапальну дію. Кофеїн у складі препарату допомагає підбадьоритися, але це лише на час покращує стан. Щоб одужати, необхідно вивести з організму токсини.б) ентеросорбенти;- Активоване вугілля. Це практично нешкідливий препарат. Єдиним його недоліком є необхідність пити відразу кілька таблеток з розрахунку 1 таблетка - на 10 кг маси тіла. Крім того, часте застосування може призвести до закрепів та порушити всмоктування поживних речовин. Переваги - висока ефективність, швидкість дії.- Ентеросгель - осідає в організмі і вбирає токсини, захищає слизові оболонки органів за рахунок їх обволікання.Слід пам'ятати, що під час прийому сорбентів часовий проміжок між прийомом цих препаратів повинен становити не менше 2 годин.в) препарати, що поліпшують травлення;Мезим - містить панкреатин, дія якого полягає в заповненні нестачі ферментів підшлункової залози. Плюс препарату – він не всмоктується, а виводиться разом з вмістом кишечника.Панкреатин - має той же ефект, що і мезим, але має більш низьку вартість. Препарат діє через півгодини після прийому.г) препарати від тиску;д) серцеві препарати.е) комплексні препарати :Оптимальний варіант при алкогольної інтоксикації – прийом комплексних препаратів. Вони містять відразу кілька активних компонентів, тому здатні зняти велику частину похмільних ознак. Такі препарати діють швидше, тому їх варто вибирати в разі зовсім поганого самопочуття. У своєму складі вони мають не зовсім нешкідливі компоненти, що відрізняє їх від натуральних медикаментів.Алка-Зельтцер ( зранку при відчутті болю розчинити в склянці води 2 таблетки, випити, потім вживати по 1таб. кожні 3-5 годин);Антипохмелин (2 таблетки до розпивання спиртного і 2 у процесі вечора, або 4-6 штук зранку, запиваючи великою кількістю води);Алька-Прим (кожні 4 години по 1-2 таблетки);Алкоклин;Аспаркам.Поряд з лікарськими засобами рекомендується випивати багато рідини вітамінізованої вітамінними добавками з вітаміну С або натуральними його джерелами (лимон, апельсин, журавлина і т.п.).Найефективніше – розумове усвідомлення міри спожитого алкоголю або відмова від прийняття алкоголю, з метою збереження здоров'я з медичної точки зору і персоналізації з психологічної; добре закушувати, запивати горілку апельсиновим соком або іншим кислим соком з високим вмістом вітаміну С.

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