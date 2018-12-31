вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

1 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

1 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
1 січня 2019 року відзначають Новий рік. За китайським календарем 2019-й – рік Жовтої Земляної Свині.

Щоб покровителька Нового року була доброзичливою, важливо правильно облаштувати квартиру, ошатно одягнутися та весело провести час з друзями і близькими, пише Канал 24.

Іменини сьогодні святкують: Григорій, Ілля, Тимофій.

Народні прикмети на 1 січня:

– Як почнеш новий рік, так його і проживеш. Перший день нового року задає тон усьому року.

– До світанку подивіться на небо: якщо побачите багато зірок – буде хороший врожай ягід.

Що можна робити 1 січня

1. Сьогодні намагайтеся якнайбільше веселитися та відпочивати. Ходіть в гості до друзів, одягайте красивий одяг, або ж самі приготуйте смачний обід та чекайте близьких на святкуванні.

2. Якщо цього дня змінювати декілька разів вбрання, рік буде різноманітним, щасливим та багатим на події.

3. Якщо ваша робота пов'язана з торгівлею, зробіть першому покупцю знижку. Такий вчинок допоможе забезпечити успіх упродовж всього року.

4. Щоб у Новому році були гроші, треба натерти руки під час вмивання не милом, а монетами.

Що не можна робити 1 січня

1. У Новий рік не можна займатися важкою роботою, адже як зустрінете Новий рік, так його і проведете.

2. Не можна лаятися та сваритися, аби не привернути сварки в родині на увесь рік.

3. Не виносьте сміття з дому 1 січня, адже можете накликати біду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Втратила братика і бореться за своє життя: просять врятувати немовля з Волині
Гроші на громаду: куди «пішли» кошти з депутатських фондів у Луцьку. ІНФОГРАФІКА
Від і до: за скільки у Луцьку можна купити новорічне деревце. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Володимир Яренчук Володимир
Яренчук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Відомий волинський ведучий зробив пропозицію коханій. ФОТО
Сьогодні, 11:17
У селі на Волині у новорічну ніч палав гараж
Сьогодні, 11:01
1 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:10
Рік Свині: милі п'ятачки луцького зоопарку. ФОТО
Сьогодні, 09:18
Волинян запрошують на смолоскипну ходу на честь Бандери
Сьогодні, 08:27
Схожі новини
Луцький фотограф показав безлюдний Луцьк напередодні Нового року Луцький фотограф показав безлюдний Луцьк напередодні Нового року
Сьогодні, 02:43
Повідомили розклад богослужінь у луцькому соборі в святковий період Повідомили розклад богослужінь у луцькому соборі в святковий період
31 грудень, 2018, 15:16
Показали фото передноворічного Луцька Показали фото передноворічного Луцька
31 грудень, 2018, 11:35
У новорічну ніч Луцьк охоронятиме майже сотня правоохоронців. ВІДЕО У новорічну ніч Луцьк охоронятиме майже сотня правоохоронців. ВІДЕО
31 грудень, 2018, 10:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомий волинський ведучий зробив пропозицію коханій. ФОТО
Сьогодні, 11:17
 0
У селі на Волині у новорічну ніч палав гараж
Сьогодні, 11:01
 0
1 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:10
 0
Рік Свині: милі п'ятачки луцького зоопарку. ФОТО
Сьогодні, 09:18
 0
Волинян запрошують на смолоскипну ходу на честь Бандери
Сьогодні, 08:27
 0
Медіа
відео
1/8