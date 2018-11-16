Волинських воїнів привітали з Новим роком на передовій. ФОТО
Сьогодні, 21:46
Волинські атовці на передовій отримали смаколики "під ялинку".
Про це у соцмережі Facebook написав Олексій Кушнєр.
"Солодощі-вітання-ялинки на передову. Хлопці були шаленно раді підтримці...
Каші-макарони-консерви зустріли побратими з «Азову» і відвезли в дитячий будинок Маріуполя.
Що посієш - те й пожнеш. Добро вертається. З Новим Роком!" - йдеться у дописі.
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Про це у соцмережі Facebook написав Олексій Кушнєр.
"Солодощі-вітання-ялинки на передову. Хлопці були шаленно раді підтримці...
Каші-макарони-консерви зустріли побратими з «Азову» і відвезли в дитячий будинок Маріуполя.
Що посієш - те й пожнеш. Добро вертається. З Новим Роком!" - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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