вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинських воїнів привітали з Новим роком на передовій. ФОТО

Волинських воїнів привітали з Новим роком на передовій. ФОТО
Волинські атовці на передовій отримали смаколики "під ялинку".

Про це у соцмережі Facebook написав Олексій Кушнєр.

"Солодощі-вітання-ялинки на передову. Хлопці були шаленно раді підтримці...

Каші-макарони-консерви зустріли побратими з «Азову» і відвезли в дитячий будинок Маріуполя.

Що посієш - те й пожнеш. Добро вертається. З Новим Роком!" - йдеться у дописі.
Волинських воїнів привітали з Новим роком на передовій. ФОТО
Волинських воїнів привітали з Новим роком на передовій. ФОТО
Волинських воїнів привітали з Новим роком на передовій. ФОТО
Волинських воїнів привітали з Новим роком на передовій. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: подарунки, Новий рік, АТО, ООС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Втратила братика і бореться за своє життя: просять врятувати немовля з Волині
Гроші на громаду: куди «пішли» кошти з депутатських фондів у Луцьку. ІНФОГРАФІКА
Від і до: за скільки у Луцьку можна купити новорічне деревце. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Людмила Кирда Людмила
Кирда вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Волинських воїнів привітали з Новим роком на передовій. ФОТО
Сьогодні, 21:46
Показали автомобіль, на якому лучанин на смерть збив молоду дівчину. ФОТО
Сьогодні, 20:42
Як над Волинню сто років тому аеростат літав. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:50
Дощ та сніг: погода у Луцьку на середу, 2 січня
Сьогодні, 19:00
З феєрверками та гуляннями біля ялинки: як у Володимирі святкували Новий рік
Сьогодні, 18:32
Схожі новини
Свято для солдата: волинським бійцям збирають смачні подарунки. ФОТО Свято для солдата: волинським бійцям збирають смачні подарунки. ФОТО
Сьогодні, 17:23
Волинян просять допомогти відремонтувати автомобіль, який знімався у легендарному фільмі. ФОТО Волинян просять допомогти відремонтувати автомобіль, який знімався у легендарному фільмі. ФОТО
16 листопад, 2018, 08:27
До Дня захисника волинським військовим кличуть наліпити 60 відер вареників До Дня захисника волинським військовим кличуть наліпити 60 відер вареників
06 жовтень, 2018, 18:20
Важкопораненому волинянину потрібна допомога Важкопораненому волинянину потрібна допомога
23 серпень, 2018, 09:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинських воїнів привітали з Новим роком на передовій. ФОТО
Сьогодні, 21:46
 0
Показали автомобіль, на якому лучанин на смерть збив молоду дівчину. ФОТО
Сьогодні, 20:42
 0
Як над Волинню сто років тому аеростат літав. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:50
 0
Дощ та сніг: погода у Луцьку на середу, 2 січня
Сьогодні, 19:00
 0
З феєрверками та гуляннями біля ялинки: як у Володимирі святкували Новий рік
Сьогодні, 18:32
 0
Медіа
відео
1/8