Дощ та сніг: погода у Луцьку на понеділок, 2 січня

Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день.Удень розпочнеться дрібний дощ зі снігом, а ввечері йому на зміну прийде дрібний сніг.Температура повітря вдень коливатиметься від 1 до 2 градусів тепла, увечері опуститься до 0 градусів.Вітер - південно-західний, 3.7-4.6 метрів за секунду.2 січня вшановується пам’ять святого Ігнатія Богоносця. Погода цього дня вказує яким буде серпень. Наші пращури помітили: наскільки сильний мороз, настільки буде спекотно влітку. А якщо є іній на деревах, то погода найближчими днями буде ясною. Раніше був звичай на Ігнатія навколо дому обносити ікони, захищаючи таким чином дім від зла. У цей день садівники трясуть плодові дерева на хороший урожай.