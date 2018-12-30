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У «Промені» виступить гурт The HARDKISS*

У «Промені» виступить гурт The HARDKISS*
13 березня о 19:00 у розважальному центрі «Промінь» відбудеться концерт гурту The HARDKISS з новим альбомом.

Третій студійний альбом The HARDKISS «Залізна ластівка» вийшов у вересні 2018 року.

«Ми так любимо поєднувати непоєднуване. У текстах і заголовках ми намагаємося шукати такі образи, які б говорили самі за себе, — розповідає фронтвумен гурту Юлія Саніна. — «Залізна ластівка» — це і жива істота, птаха, і космічний корабель, який тримає чіткий курс. Легкість і свободу ми поєднали зі сміливістю та силою».

Новий альбом гурту Юлія Саніна порівнює з цілісним коконом, у якому панує своя атмосфера. Лірика стане інтимнішою, звучання треків більш електронним, а більша частина матеріалу буде українською. Серед нових пісень кожен знайде історію про себе і для себе. «За останні рік-два нам вручили стільки нагород і премій —багато хто думає, що ми знаємо рецепт дива, — продовжує розповідь Юлія. —Насправді все набагато простіше: ми просто робимо музику, яка нам самим подобається. Ми будемо продовжувати в тому ж дусі. А цієї осені ми запрошуємо всіх своїх друзів у подорож. Наша «Залізна ластівка» летить у безмежний космос».

Квитки на концерт можна купити за посиланням: http://bit.ly/2EnKpGp
У «Промені» виступить гурт The HARDKISS*

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Теги: Промінь, концерт
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