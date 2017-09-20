В Україні Новий рік у потягах зустріли майже 20 тисяч пасажирів
Сьогодні, 13:00
Новий рік у поїздах вирішили зустріти майже 20 тисяч пасажирів в Україні.
Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
"Майже 20 тисяч пасажирів подорожуватимуть поїздами, що курсуватимуть у добу з 31 грудня 2018 року на 1 січня 2019 року. Загалом цієї святкової доби курсуватимуть 130 поїздів", - повідомили в УЗ.
Окрім цілорічних, на зимові свята "Укрзалізниця" призначила близько 40 додаткових поїздів на 311 рейсів.
Подорожуючих у новорічну ніч обслуговували майже 4 тисячі залізничників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
"Майже 20 тисяч пасажирів подорожуватимуть поїздами, що курсуватимуть у добу з 31 грудня 2018 року на 1 січня 2019 року. Загалом цієї святкової доби курсуватимуть 130 поїздів", - повідомили в УЗ.
Окрім цілорічних, на зимові свята "Укрзалізниця" призначила близько 40 додаткових поїздів на 311 рейсів.
Подорожуючих у новорічну ніч обслуговували майже 4 тисячі залізничників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
спілка
«СПАС» вітає волинян з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Лучанин на смерть збив дівчину і втік: подробиці аварії
Сьогодні, 13:40
На Волині пес винюхав контрабандні цигарки у потязі
Сьогодні, 13:31
В Україні Новий рік у потягах зустріли майже 20 тисяч пасажирів
Сьогодні, 13:00
На Волині у новорічну ніч впіймали трьох п'яних водіїв
Сьогодні, 12:40
У Ковелі чоловік напав на перехожого з ножем
Сьогодні, 12:35