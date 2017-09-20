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В Україні Новий рік у потягах зустріли майже 20 тисяч пасажирів

В Україні Новий рік у потягах зустріли майже 20 тисяч пасажирів
Новий рік у поїздах вирішили зустріти майже 20 тисяч пасажирів в Україні.

Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

"Майже 20 тисяч пасажирів подорожуватимуть поїздами, що курсуватимуть у добу з 31 грудня 2018 року на 1 січня 2019 року. Загалом цієї святкової доби курсуватимуть 130 поїздів", - повідомили в УЗ.

Окрім цілорічних, на зимові свята "Укрзалізниця" призначила близько 40 додаткових поїздів на 311 рейсів.

Подорожуючих у новорічну ніч обслуговували майже 4 тисячі залізничників.

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Теги: залізниця, потяги, Новий рік
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