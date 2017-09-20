В Україні Новий рік у потягах зустріли майже 20 тисяч пасажирів





Про це



"Майже 20 тисяч пасажирів подорожуватимуть поїздами, що курсуватимуть у добу з 31 грудня 2018 року на 1 січня 2019 року. Загалом цієї святкової доби курсуватимуть 130 поїздів", - повідомили в УЗ.



Окрім цілорічних, на зимові свята "Укрзалізниця" призначила близько 40 додаткових поїздів на 311 рейсів.



Подорожуючих у новорічну ніч обслуговували майже 4 тисячі залізничників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новий рік у поїздах вирішили зустріти майже 20 тисяч пасажирів в Україні.Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці"."Майже 20 тисяч пасажирів подорожуватимуть поїздами, що курсуватимуть у добу з 31 грудня 2018 року на 1 січня 2019 року. Загалом цієї святкової доби курсуватимуть 130 поїздів", - повідомили в УЗ.Окрім цілорічних, на зимові свята "Укрзалізниця" призначила близько 40 додаткових поїздів на 311 рейсів.Подорожуючих у новорічну ніч обслуговували майже 4 тисячі залізничників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію