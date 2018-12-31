Відомий волинський ведучий зробив пропозицію коханій. ФОТО

Богдан Коваль освідчився своїй коханій.



Пропозицію хлопець зробив своїй дівчині Наталії Климко у ніч із 31 грудня на 1 січня.



Відбулася зворушлива подія у Львові на площі перед оперним театром.



Ведучий Богдан Коваль у натовпі романтично став на одне коліно перед коханою та одягнув обручку на її палець.





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