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Відомий волинський ведучий зробив пропозицію коханій. ФОТО

Відомий волинський ведучий зробив пропозицію коханій. ФОТО
Волинський ведучий Богдан Коваль освідчився своїй коханій.

Пропозицію хлопець зробив своїй дівчині Наталії Климко у ніч із 31 грудня на 1 січня.

Відбулася зворушлива подія у Львові на площі перед оперним театром.

Ведучий Богдан Коваль у натовпі романтично став на одне коліно перед коханою та одягнув обручку на її палець.
Відомий волинський ведучий зробив пропозицію коханій. ФОТО


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Теги: освідчення, Новий рік
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