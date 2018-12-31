Відомий волинський ведучий зробив пропозицію коханій. ФОТО
Сьогодні, 11:17
Волинський ведучий Богдан Коваль освідчився своїй коханій.
Пропозицію хлопець зробив своїй дівчині Наталії Климко у ніч із 31 грудня на 1 січня.
Відбулася зворушлива подія у Львові на площі перед оперним театром.
Ведучий Богдан Коваль у натовпі романтично став на одне коліно перед коханою та одягнув обручку на її палець.
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Пропозицію хлопець зробив своїй дівчині Наталії Климко у ніч із 31 грудня на 1 січня.
Відбулася зворушлива подія у Львові на площі перед оперним театром.
Ведучий Богдан Коваль у натовпі романтично став на одне коліно перед коханою та одягнув обручку на її палець.
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