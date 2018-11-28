У селі на Волині у новорічну ніч палав гараж





Подія трапилася 1 січня близько 1-ї години ночі, повідомляє прес-служба ДСНС.



Працівники 23-ї державного пожежно-рятувального поста села Ветли о 01: 42 пожежу ліквідували.



Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Ветли Любешівського району горів дерев’яний гараж.Подія трапилася 1 січня близько 1-ї години ночі, повідомляє прес-служба ДСНС.Працівники 23-ї державного пожежно-рятувального поста села Ветли о 01: 42 пожежу ліквідували.Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

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