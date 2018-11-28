У селі на Волині у новорічну ніч палав гараж
Сьогодні, 11:01
У селі Ветли Любешівського району горів дерев’яний гараж.
Подія трапилася 1 січня близько 1-ї години ночі, повідомляє прес-служба ДСНС.
Працівники 23-ї державного пожежно-рятувального поста села Ветли о 01: 42 пожежу ліквідували.
Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Подія трапилася 1 січня близько 1-ї години ночі, повідомляє прес-служба ДСНС.
Працівники 23-ї державного пожежно-рятувального поста села Ветли о 01: 42 пожежу ліквідували.
Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Комплекс
«ForRest»
вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Відомий волинський ведучий зробив пропозицію коханій. ФОТО
Сьогодні, 11:17
У селі на Волині у новорічну ніч палав гараж
Сьогодні, 11:01
1 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:10
Рік Свині: милі п'ятачки луцького зоопарку. ФОТО
Сьогодні, 09:18
Волинян запрошують на смолоскипну ходу на честь Бандери
Сьогодні, 08:27