На Волині горів гаражний кооператив





Рятувальники отримали повідомлення про пожежу 31 грудня о 11:48, повідомляє прес-служба ДСНС.



За викликом прибули рятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. О 12:22 вогнеборці ліквідували загорання.



Вогонь встиг знищити зварювальний апарат, речі, пошкодити покрівлю та автомобіль ВАЗ.



Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з електронагрівальним побутовим приладом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську трапилася пожежа в гаражному кооперативі "Шахтарський".Рятувальники отримали повідомлення про пожежу 31 грудня о 11:48, повідомляє прес-служба ДСНС.За викликом прибули рятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. О 12:22 вогнеборці ліквідували загорання.Вогонь встиг знищити зварювальний апарат, речі, пошкодити покрівлю та автомобіль ВАЗ.Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з електронагрівальним побутовим приладом.

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