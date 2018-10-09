На Волині горів гаражний кооператив
Сьогодні, 16:04
У Нововолинську трапилася пожежа в гаражному кооперативі "Шахтарський".
Рятувальники отримали повідомлення про пожежу 31 грудня о 11:48, повідомляє прес-служба ДСНС.
За викликом прибули рятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. О 12:22 вогнеборці ліквідували загорання.
Вогонь встиг знищити зварювальний апарат, речі, пошкодити покрівлю та автомобіль ВАЗ.
Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з електронагрівальним побутовим приладом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Рятувальники отримали повідомлення про пожежу 31 грудня о 11:48, повідомляє прес-служба ДСНС.
За викликом прибули рятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. О 12:22 вогнеборці ліквідували загорання.
Вогонь встиг знищити зварювальний апарат, речі, пошкодити покрівлю та автомобіль ВАЗ.
Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з електронагрівальним побутовим приладом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Кирда вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Понівечене обличчя та відірвана кисть: чоловік постраждав під час запуску феєрверків. ФОТО
Сьогодні, 17:00
На Волині горів гаражний кооператив
Сьогодні, 16:04
На Миколаївщині у страшній аварії загинуло восьмеро людей, троє з них – діти. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 15:19
Відома луцька перукарка стала бабусею. ФОТО
Сьогодні, 14:28