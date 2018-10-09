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На Волині горів гаражний кооператив

На Волині горів гаражний кооператив
У Нововолинську трапилася пожежа в гаражному кооперативі "Шахтарський".

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу 31 грудня о 11:48, повідомляє прес-служба ДСНС.

За викликом прибули рятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. О 12:22 вогнеборці ліквідували загорання.

Вогонь встиг знищити зварювальний апарат, речі, пошкодити покрівлю та автомобіль ВАЗ.

Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з електронагрівальним побутовим приладом.

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Теги: пожежа, Нововолинськ
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