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На Волині пес винюхав контрабандні цигарки у потязі

На Волині пес винюхав контрабандні цигарки у потязі
На пункті контролю «Володимир-Волинський» службовий пес виявив приховані сигарети.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

У в конструктивних особливостях вагона вантажного поїзда, який прямував до Польщі, прикордонники Львівського загону спільно зі службовим псом знайшли 180 пачок сигарет без акцизних марок. Товар вилучили.

Загалом протягом 2018 року інспектори-кінологи за допомогою службових собак у майже 350 випадках знайшли сигарет на суму близько 15 мільйонів гривень. Переважну більшість курива затримали на західній ділянці кордону.

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Теги: контрабанда, цигарки
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