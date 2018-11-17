На Волині пес винюхав контрабандні цигарки у потязі
Сьогодні, 13:31
На пункті контролю «Володимир-Волинський» службовий пес виявив приховані сигарети.
Про це повідомляє Держприкордонслужба України.
У в конструктивних особливостях вагона вантажного поїзда, який прямував до Польщі, прикордонники Львівського загону спільно зі службовим псом знайшли 180 пачок сигарет без акцизних марок. Товар вилучили.
Загалом протягом 2018 року інспектори-кінологи за допомогою службових собак у майже 350 випадках знайшли сигарет на суму близько 15 мільйонів гривень. Переважну більшість курива затримали на західній ділянці кордону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Держприкордонслужба України.
У в конструктивних особливостях вагона вантажного поїзда, який прямував до Польщі, прикордонники Львівського загону спільно зі службовим псом знайшли 180 пачок сигарет без акцизних марок. Товар вилучили.
Загалом протягом 2018 року інспектори-кінологи за допомогою службових собак у майже 350 випадках знайшли сигарет на суму близько 15 мільйонів гривень. Переважну більшість курива затримали на західній ділянці кордону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Яренчук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Лучанин на смерть збив дівчину і втік: подробиці аварії
Сьогодні, 13:40
На Волині пес винюхав контрабандні цигарки у потязі
Сьогодні, 13:31
В Україні Новий рік у потягах зустріли майже 20 тисяч пасажирів
Сьогодні, 13:00
На Волині у новорічну ніч впіймали трьох п'яних водіїв
Сьогодні, 12:40
У Ковелі чоловік напав на перехожого з ножем
Сьогодні, 12:35