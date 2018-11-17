На Волині пес винюхав контрабандні цигарки у потязі





Про це повідомляє Держприкордонслужба України.



У в конструктивних особливостях вагона вантажного поїзда, який прямував до Польщі, прикордонники Львівського загону спільно зі службовим псом знайшли 180 пачок сигарет без акцизних марок. Товар вилучили.



Загалом протягом 2018 року інспектори-кінологи за допомогою службових собак у майже 350 випадках знайшли сигарет на суму близько 15 мільйонів гривень. Переважну більшість курива затримали на західній ділянці кордону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На пункті контролю «Володимир-Волинський» службовий пес виявив приховані сигарети.Про це повідомляє Держприкордонслужба України.У в конструктивних особливостях вагона вантажного поїзда, який прямував до Польщі, прикордонники Львівського загону спільно зі службовим псом знайшли 180 пачок сигарет без акцизних марок. Товар вилучили.Загалом протягом 2018 року інспектори-кінологи за допомогою службових собак у майже 350 випадках знайшли сигарет на суму близько 15 мільйонів гривень. Переважну більшість курива затримали на західній ділянці кордону.

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