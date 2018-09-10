У Ковелі чоловік напав на перехожого з ножем





Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.



При чоловікові був згорток з речовиною, схожою на наркотичну.



Його затримали та доставили у відділок поліції.



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