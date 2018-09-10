У Ковелі чоловік напав на перехожого з ножем
Сьогодні, 12:35
У Ковелі затримали особу, що напала на перехожого з предметом, схожим на ніж.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.
При чоловікові був згорток з речовиною, схожою на наркотичну.
Його затримали та доставили у відділок поліції.
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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.
При чоловікові був згорток з речовиною, схожою на наркотичну.
Його затримали та доставили у відділок поліції.
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