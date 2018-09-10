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У Ковелі чоловік напав на перехожого з ножем

У Ковелі чоловік напав на перехожого з ножем
У Ковелі затримали особу, що напала на перехожого з предметом, схожим на ніж.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.

При чоловікові був згорток з речовиною, схожою на наркотичну.

Його затримали та доставили у відділок поліції.
У Ковелі чоловік напав на перехожого з ножем

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Теги: напад, Ковель
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Коментарі 1
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Такіх ловлять кожен день по всьому світі,і що?
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