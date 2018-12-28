На Волині у новорічну ніч впіймали трьох п'яних водіїв





Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.



У ніч на 1 січня 2019 року патрульні впіймали і оформили протоколи на трьох водіїв, які керували транспортними засобами в стані сп’яніння.



За словами поліцейських, загалом новорічна ніч у Луцьку та Ковелі минула спокійно, суттєвих порушень громадського порядку не зафіксували, не трапилось жодної дорожньо-транспортної пригоди.

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