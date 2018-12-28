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На Волині у новорічну ніч впіймали трьох п'яних водіїв

На Волині у новорічну ніч впіймали трьох п'яних водіїв
На Волині виявили трьох п'яних водіїв.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.

У ніч на 1 січня 2019 року патрульні впіймали і оформили протоколи на трьох водіїв, які керували транспортними засобами в стані сп’яніння.

За словами поліцейських, загалом новорічна ніч у Луцьку та Ковелі минула спокійно, суттєвих порушень громадського порядку не зафіксували, не трапилось жодної дорожньо-транспортної пригоди.

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Теги: п'яний за кермом, Волинь, Новий рік
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