На Волині у новорічну ніч впіймали трьох п'яних водіїв
Сьогодні, 12:40
На Волині виявили трьох п'яних водіїв.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.
У ніч на 1 січня 2019 року патрульні впіймали і оформили протоколи на трьох водіїв, які керували транспортними засобами в стані сп’яніння.
За словами поліцейських, загалом новорічна ніч у Луцьку та Ковелі минула спокійно, суттєвих порушень громадського порядку не зафіксували, не трапилось жодної дорожньо-транспортної пригоди.
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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.
У ніч на 1 січня 2019 року патрульні впіймали і оформили протоколи на трьох водіїв, які керували транспортними засобами в стані сп’яніння.
За словами поліцейських, загалом новорічна ніч у Луцьку та Ковелі минула спокійно, суттєвих порушень громадського порядку не зафіксували, не трапилось жодної дорожньо-транспортної пригоди.
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