Як над Волинню сто років тому аеростат літав. РЕТРОФОТО





На фото можна побачити фото німецького аеростату, зроблені біля Старого Загорова, повідомляє



Такий аеростат використовували для повітряної розвідки та корекції артилерійського вогню в роки Першої світової війни. Німецька армія використовувала спостережну базу даних Drachen (Дракон), так звані повітряні аеростатати «Дракон».



Аеростати були дуже вразливі і мало пристосовані до оборони території.



На такому аеростаті знаходились біноклі, радіостанція, або частіше польовий провідний телефон і фотоапарат.



Солдати, які несли вахту на такому повітряному судні, могли швидко зафіксувати противника та передати дані на землю через засоби зв’язку.



З 1915 року екіпажі спостережувальних шарів почали забезпечувати парашутами. Спостерігачі аеростату були кваліфікованими військовими спеціалістами, офіцерами, які до того пройшли в рамках навчальної програми поглиблений курс відповідних дисциплін.



Цікаво, що саме аеростати були ціллю для авіаракет і дуже стимулювали їх розвиток у роки Першої світової війни.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Австрійському державному архіві вдалось розшукати світлини з Волині столітньої давнини. Усі кадри були зроблені поблизу села Старий Загорів Локачинського району Волинської області.На фото можна побачити фото німецького аеростату, зроблені біля Старого Загорова, повідомляє Район.Локачі Такий аеростат використовували для повітряної розвідки та корекції артилерійського вогню в роки Першої світової війни. Німецька армія використовувала спостережну базу даних Drachen (Дракон), так звані повітряні аеростатати «Дракон».Аеростати були дуже вразливі і мало пристосовані до оборони території.На такому аеростаті знаходились біноклі, радіостанція, або частіше польовий провідний телефон і фотоапарат.Солдати, які несли вахту на такому повітряному судні, могли швидко зафіксувати противника та передати дані на землю через засоби зв’язку.З 1915 року екіпажі спостережувальних шарів почали забезпечувати парашутами. Спостерігачі аеростату були кваліфікованими військовими спеціалістами, офіцерами, які до того пройшли в рамках навчальної програми поглиблений курс відповідних дисциплін.Цікаво, що саме аеростати були ціллю для авіаракет і дуже стимулювали їх розвиток у роки Першої світової війни.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію