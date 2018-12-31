На Миколаївщині у страшній аварії загинуло восьмеро людей, троє з них – діти. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 15:19
На Миколаївщині в аварії загинули восьмеро людей, серед яких троє дітей, ще двоє - травмовані.
Про це інформує ГУНП у Миколаївській області.
1 січня, близько 11:00 на виїзді із селища Казанка відбулося зіткнення двох легкових автомобілів Opel та Mazda.
У салоні Mazda знаходилось подружжя з Казанки. Чоловік загинув на місці, жінка із чисельними травмами госпіталізована.
За попередньою інформацією, у легковику Opel була родина з дітьми – мешканці Казанківського району. Непритомну дівчинку, віком близько восьми років, доставили до лікарні. Усі інші пасажири авто загинули.
Загальна кількість жертв та їхній вік наразі уточнюється.
На місці події працює слідчо-оперативна група Казанківського відділення поліції, рятувальники, медики, криміналісти та слідчі Слідчого управління.
Відомості про дорожньо-транспортну подію внесені до ЕРДР за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», що карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
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Про це інформує ГУНП у Миколаївській області.
1 січня, близько 11:00 на виїзді із селища Казанка відбулося зіткнення двох легкових автомобілів Opel та Mazda.
У салоні Mazda знаходилось подружжя з Казанки. Чоловік загинув на місці, жінка із чисельними травмами госпіталізована.
За попередньою інформацією, у легковику Opel була родина з дітьми – мешканці Казанківського району. Непритомну дівчинку, віком близько восьми років, доставили до лікарні. Усі інші пасажири авто загинули.
Загальна кількість жертв та їхній вік наразі уточнюється.
На місці події працює слідчо-оперативна група Казанківського відділення поліції, рятувальники, медики, криміналісти та слідчі Слідчого управління.
Відомості про дорожньо-транспортну подію внесені до ЕРДР за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», що карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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