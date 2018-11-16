Свято для солдата: волинським бійцям збирають смачні подарунки. ФОТО

Для волинських військових збирають смаколики.Про це йдеться у спільності "Розвиток мікрорайонів міста" у Facebook."Розпочинаємо рік з доброї справи. За ініціативи ГО «Розвиток Мікрорайонів Міста» та «Сучасна Волинь» вирішили зробити смачний подарунок нашим хлопцям-захисникам на Схід, який відправимо 2 січня", - йдеться у дописі. МешканціВишкова активно долучилися до акції. Вже зібрали багато закруток, печива, фруктів, сала. Також планують зробити 100 кг олів’є і наліпити вареників. До збору продуктів долучилися не тільки мешканці мікрорайону. Школярі Луцької ЗОШ №3 привезли для захисників малюнки з листівками та солодощі.