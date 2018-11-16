вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Свято для солдата: волинським бійцям збирають смачні подарунки. ФОТО

Свято для солдата: волинським бійцям збирають смачні подарунки. ФОТО
Для волинських військових збирають смаколики.

Про це йдеться у спільності "Розвиток мікрорайонів міста" у Facebook.

"Розпочинаємо рік з доброї справи. За ініціативи ГО «Розвиток Мікрорайонів Міста» та «Сучасна Волинь» вирішили зробити смачний подарунок нашим хлопцям-захисникам на Схід, який відправимо 2 січня", - йдеться у дописі. Мешканці

Вишкова активно долучилися до акції. Вже зібрали багато закруток, печива, фруктів, сала. Також планують зробити 100 кг олів’є і наліпити вареників. До збору продуктів долучилися не тільки мешканці мікрорайону. Школярі Луцької ЗОШ №3 привезли для захисників малюнки з листівками та солодощі.
Свято для солдата: волинським бійцям збирають смачні подарунки. ФОТО
Свято для солдата: волинським бійцям збирають смачні подарунки. ФОТО
Свято для солдата: волинським бійцям збирають смачні подарунки. ФОТО
Свято для солдата: волинським бійцям збирають смачні подарунки. ФОТО
Свято для солдата: волинським бійцям збирають смачні подарунки. ФОТО
Свято для солдата: волинським бійцям збирають смачні подарунки. ФОТО
Свято для солдата: волинським бійцям збирають смачні подарунки. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: подарунки, АТО, ООС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Втратила братика і бореться за своє життя: просять врятувати немовля з Волині
Гроші на громаду: куди «пішли» кошти з депутатських фондів у Луцьку. ІНФОГРАФІКА
Від і до: за скільки у Луцьку можна купити новорічне деревце. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Громадська спілка «СПАС» Громадська
спілка
«СПАС» вітає волинян з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Свято для солдата: волинським бійцям збирають смачні подарунки. ФОТО
Сьогодні, 17:23
У Луцьку за загадкових обставин з вікна випала жінка. ФОТО
Сьогодні, 17:05
Понівечене обличчя та відірвана кисть: чоловік постраждав під час запуску феєрверків. ФОТО
Сьогодні, 17:00
Волинські медики зробили першу складну операцію на серці в 2019 році. ФОТО
Сьогодні, 16:40
На Волині горів гаражний кооператив
Сьогодні, 16:04
Схожі новини
Волинян просять допомогти відремонтувати автомобіль, який знімався у легендарному фільмі. ФОТО Волинян просять допомогти відремонтувати автомобіль, який знімався у легендарному фільмі. ФОТО
16 листопад, 2018, 08:27
До Дня захисника волинським військовим кличуть наліпити 60 відер вареників До Дня захисника волинським військовим кличуть наліпити 60 відер вареників
06 жовтень, 2018, 18:20
Важкопораненому волинянину потрібна допомога Важкопораненому волинянину потрібна допомога
23 серпень, 2018, 09:33
У Луцьку 22 дітям загиблих атовців виплатили допомогу У Луцьку 22 дітям загиблих атовців виплатили допомогу
21 серпень, 2018, 09:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Свято для солдата: волинським бійцям збирають смачні подарунки. ФОТО
Сьогодні, 17:23
 0
У Луцьку за загадкових обставин з вікна випала жінка. ФОТО
Сьогодні, 17:05
 0
Понівечене обличчя та відірвана кисть: чоловік постраждав під час запуску феєрверків. ФОТО
Сьогодні, 17:00
 0
Волинські медики зробили першу складну операцію на серці в 2019 році. ФОТО
Сьогодні, 16:40
 0
На Волині горів гаражний кооператив
Сьогодні, 16:04
 0
Медіа
відео
1/8