З феєрверками та гуляннями біля ялинки: як у Володимирі святкували Новий рік





Про це пише



Правоохоронці повідомили, що новорічна ніч пройшла спокійно, без серйозних викликів.



Попри численні заклики володимирчан у соцмережах утриматися від застосування піротехніки, у місті з усіх сторін запускали феєрверки. Деякі з них зафіксувала камера відеонагляду, яка знаходиться у публічному доступі.



Додамо, що вже о 6-й ранку на площі міста працювали комунальники підприємства “Полігон”, які прибрали територію довкола головної ялинки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському біля головної ялинки шумно, але без інцидентів, зустріли Новий 2019 рік.Про це пише БУГ Правоохоронці повідомили, що новорічна ніч пройшла спокійно, без серйозних викликів.Попри численні заклики володимирчан у соцмережах утриматися від застосування піротехніки, у місті з усіх сторін запускали феєрверки. Деякі з них зафіксувала камера відеонагляду, яка знаходиться у публічному доступі.Додамо, що вже о 6-й ранку на площі міста працювали комунальники підприємства “Полігон”, які прибрали територію довкола головної ялинки.

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