З феєрверками та гуляннями біля ялинки: як у Володимирі святкували Новий рік
Сьогодні, 18:32
У Володимирі-Волинському біля головної ялинки шумно, але без інцидентів, зустріли Новий 2019 рік.
Про це пише БУГ.
Правоохоронці повідомили, що новорічна ніч пройшла спокійно, без серйозних викликів.
Попри численні заклики володимирчан у соцмережах утриматися від застосування піротехніки, у місті з усіх сторін запускали феєрверки. Деякі з них зафіксувала камера відеонагляду, яка знаходиться у публічному доступі.
Додамо, що вже о 6-й ранку на площі міста працювали комунальники підприємства “Полігон”, які прибрали територію довкола головної ялинки.
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Про це пише БУГ.
Правоохоронці повідомили, що новорічна ніч пройшла спокійно, без серйозних викликів.
Попри численні заклики володимирчан у соцмережах утриматися від застосування піротехніки, у місті з усіх сторін запускали феєрверки. Деякі з них зафіксувала камера відеонагляду, яка знаходиться у публічному доступі.
Додамо, що вже о 6-й ранку на площі міста працювали комунальники підприємства “Полігон”, які прибрали територію довкола головної ялинки.
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