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З феєрверками та гуляннями біля ялинки: як у Володимирі святкували Новий рік

З феєрверками та гуляннями біля ялинки: як у Володимирі святкували Новий рік
У Володимирі-Волинському біля головної ялинки шумно, але без інцидентів, зустріли Новий 2019 рік.

Про це пише БУГ.

Правоохоронці повідомили, що новорічна ніч пройшла спокійно, без серйозних викликів.

Попри численні заклики володимирчан у соцмережах утриматися від застосування піротехніки, у місті з усіх сторін запускали феєрверки. Деякі з них зафіксувала камера відеонагляду, яка знаходиться у публічному доступі.

Додамо, що вже о 6-й ранку на площі міста працювали комунальники підприємства “Полігон”, які прибрали територію довкола головної ялинки.
З феєрверками та гуляннями біля ялинки: як у Володимирі святкували Новий рік
З феєрверками та гуляннями біля ялинки: як у Володимирі святкували Новий рік

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Теги: Володимир-Волинський, Новий рік
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