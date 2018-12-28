Волинські медики зробили першу складну операцію на серці в 2019 році. ФОТО





Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.



"Сьогодні нашими лікарями успішно проведена перша в новому 2019 році складна кардіохірургічна операція – за допомогою ангіографа встановлений сучасний постійний однокамерний кардіостимулятор пацієнту К. з важкою патологією серця. Врятоване ще одне життя", - йдеться у дописі.



Нагадаємо, що сучасне обладнання встановили у рамках реалізації субпроекту Міністерства охорони здоров’я та Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Медики Ковельського МТМО зробили першу складну операцію на серці у 2019-му році.Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook."Сьогодні нашими лікарями успішно проведена перша в новому 2019 році складна кардіохірургічна операція – за допомогою ангіографа встановлений сучасний постійний однокамерний кардіостимулятор пацієнту К. з важкою патологією серця. Врятоване ще одне життя", - йдеться у дописі.Нагадаємо, що«Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію