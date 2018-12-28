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Волинські медики зробили першу складну операцію на серці в 2019 році. ФОТО

Волинські медики зробили першу складну операцію на серці в 2019 році. ФОТО
Медики Ковельського МТМО зробили першу складну операцію на серці у 2019-му році.

Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

"Сьогодні нашими лікарями успішно проведена перша в новому 2019 році складна кардіохірургічна операція – за допомогою ангіографа встановлений сучасний постійний однокамерний кардіостимулятор пацієнту К. з важкою патологією серця. Врятоване ще одне життя", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що сучасне обладнання встановили у рамках реалізації субпроекту Міністерства охорони здоров’я та Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області».
Волинські медики зробили першу складну операцію на серці в 2019 році. ФОТО

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Теги: медицина, операція
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Коментарі 1
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Коли читаєш Волинські новини, то можна і справді подумати, що центр медицини не тільки Волині, а й всієї України перекочував в Ковель. Найближчим часом Ковельське МТМО стане Нью-Васюками нашої медицини. "Мамо! Нас люди хвалять..."
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