У Луцьку за загадкових обставин з вікна випала жінка. ФОТО





Очевидно вона зв’язала канат зі штор і спустила його з вікна, а коли пробувала по ньому спуститися – не втималася, пише



Пригода трапилася близько 15:00 вівторка, 1 січня, у 5-поверховому будинку на вулиці Бандери, 15.



На місці події працюють медики, поліція. З вікна 3-го поверху висить зв’язаний зі штор імпровізований шнурок.



Ні медики, ні поліція ситуації не коментують. Все, що повідомляють журналісту: потерпіла – жива. Згодом у прес-службі поліції уточнять: жінці 45 років, чому випала з вікна – наразі невідомо.



Сусіди відмовчуються. Лише кажуть, що жінка впала, коли пробувала вибратися з квартири через вікно. Один з сусідів додав: «Точно не знаю, але я чув, що та жінка любила випити. Можливо, її закрили через це у квартирі».



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