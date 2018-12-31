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У Луцьку за загадкових обставин з вікна випала жінка. ФОТО

У Луцьку за загадкових обставин з вікна випала жінка. ФОТО
У Луцьку за нез’явсованих обставин жінка випала з вікна 3-го поверху.

Очевидно вона зв’язала канат зі штор і спустила його з вікна, а коли пробувала по ньому спуститися – не втималася, пише Перший.

Пригода трапилася близько 15:00 вівторка, 1 січня, у 5-поверховому будинку на вулиці Бандери, 15.

На місці події працюють медики, поліція. З вікна 3-го поверху висить зв’язаний зі штор імпровізований шнурок.

Ні медики, ні поліція ситуації не коментують. Все, що повідомляють журналісту: потерпіла – жива. Згодом у прес-службі поліції уточнять: жінці 45 років, чому випала з вікна – наразі невідомо.

Сусіди відмовчуються. Лише кажуть, що жінка впала, коли пробувала вибратися з квартири через вікно. Один з сусідів додав: «Точно не знаю, але я чув, що та жінка любила випити. Можливо, її закрили через це у квартирі».
У Луцьку за загадкових обставин з вікна випала жінка. ФОТО
У Луцьку за загадкових обставин з вікна випала жінка. ФОТО
У Луцьку за загадкових обставин з вікна випала жінка. ФОТО

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Теги: випала з вікна, Луцьк
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