Волинські патрульні затримали сімейного насильника





Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Волинької області у



"Відібрав гроші і кидався речами, - так поводився чоловік щодо своєї дружини у присутності сина сьогодні ввечері у місті Ковелі.



Схвильована жінка зателефонувала в поліцію та повідомила, що чоловік забрав грошові кошти і не повертає, а також перебуває в нетверезому стані, поводиться агресивно й неадекватно.



На місці події полісмени виявили розкидані речі, на землі лежала новорічна ялинка, жінка і син були перелякані.



Чоловіка інспектори затримали, освідували та оформили на нього протокол за вчинення домашнього насильства за ч.2 ст. 173-2 КУпАП.



Встановили також, що він уже мав проблеми з законом", - йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі затримали сімейного насильника, який перелякав рідних.Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Волинької області у facebook "Відібрав гроші і кидався речами, - так поводився чоловік щодо своєї дружини у присутності сина сьогодні ввечері у місті Ковелі.Схвильована жінка зателефонувала в поліцію та повідомила, що чоловік забрав грошові кошти і не повертає, а також перебуває в нетверезому стані, поводиться агресивно й неадекватно.На місці події полісмени виявили розкидані речі, на землі лежала новорічна ялинка, жінка і син були перелякані.Чоловіка інспектори затримали, освідували та оформили на нього протокол за вчинення домашнього насильства за ч.2 ст. 173-2 КУпАП.Встановили також, що він уже мав проблеми з законом", - йдеться в дописі.

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