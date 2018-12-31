Волинські патрульні затримали сімейного насильника
Сьогодні, 22:27
У Ковелі затримали сімейного насильника, який перелякав рідних.
Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Волинької області у facebook.
"Відібрав гроші і кидався речами, - так поводився чоловік щодо своєї дружини у присутності сина сьогодні ввечері у місті Ковелі.
Схвильована жінка зателефонувала в поліцію та повідомила, що чоловік забрав грошові кошти і не повертає, а також перебуває в нетверезому стані, поводиться агресивно й неадекватно.
На місці події полісмени виявили розкидані речі, на землі лежала новорічна ялинка, жінка і син були перелякані.
Чоловіка інспектори затримали, освідували та оформили на нього протокол за вчинення домашнього насильства за ч.2 ст. 173-2 КУпАП.
Встановили також, що він уже мав проблеми з законом", - йдеться в дописі.
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Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Волинької області у facebook.
"Відібрав гроші і кидався речами, - так поводився чоловік щодо своєї дружини у присутності сина сьогодні ввечері у місті Ковелі.
Схвильована жінка зателефонувала в поліцію та повідомила, що чоловік забрав грошові кошти і не повертає, а також перебуває в нетверезому стані, поводиться агресивно й неадекватно.
На місці події полісмени виявили розкидані речі, на землі лежала новорічна ялинка, жінка і син були перелякані.
Чоловіка інспектори затримали, освідували та оформили на нього протокол за вчинення домашнього насильства за ч.2 ст. 173-2 КУпАП.
Встановили також, що він уже мав проблеми з законом", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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