Новорічна містерія у Луцькому замку 2019. ФОТО
Сьогодні, 23:19
Вперше в Луцькому влаштували фестиваль під назвою «Новорічна містерія у Луцькому замку 2019».
Захід тривав два дні – 31 грудня та 1 січня. Другого дня, коли з неба падав дощ і мокрий сніг, на дійство прийшло кілька десятків людей, - пише Перший.
Влаштували його жителі міста Лілія Ситник, Юрій Янчук та Ірина Вовченко.
«Ця була моя мрія – зробити новорічний фестиваль. Проект вдалий, але все зіпсувала погода», – розповіла організаторка Лілія Ситник.
«У новорічну ніч було значно більше людей, особливо в 00:00. Люди приходили зустріти Новий рік і продовжували святкувати до 4-5 ранку», – запевнила вона.
«Влада пішла на поступки і дозволила провести такий захід. Певно, їх цікавило, наскільки це привабить туристів і наскільки це буде цікаво лучанам», – каже організаторка.
У замку встановили скульптури із льоду у вигляді тваринок, які символізують 12-річний цикл за китайським гороскопом. Також поруч були льодяні трон і барна стійка.
Діяла резиденція святого Миколая, фудкорт, ярмарка. Всю територію замку прикрасили новорічними інсталяціями.
Встановили оригінальну штучну ялинку. Каркас у неї дерев’яний, «зелень» штучна зі смугами справжнього моху. Прикрашена сріблястими та червоними кульками.
Охочі могли зайти всередину та зробити там фото на пам'ять. У перший день фестивалю для гостей влаштували вогняне шоу, були виступи кавер-гурту «100 хвилин» та гурту «Цвіт кульбаби».
Другого дня виступав гурт «Фіолет». Фронтмен Сергій Мартинюк зауважив, що перед виступом у календарі побачив, що 1 січня – День лежання.
Мовляв, всі лежать вдома і саме тому так мало людей прийшло на захід. Він подякував присутнім за те, що прийшли, і побажав, аби в житті кожного якомога менше днів супроводжувались негодою.
У програмі запланували також виступ співачки Alyosha, але вона не змогла приїхати через технічні проблеми.
До слова, квитки коштували 150 гривень.
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Захід тривав два дні – 31 грудня та 1 січня. Другого дня, коли з неба падав дощ і мокрий сніг, на дійство прийшло кілька десятків людей, - пише Перший.
Влаштували його жителі міста Лілія Ситник, Юрій Янчук та Ірина Вовченко.
«Ця була моя мрія – зробити новорічний фестиваль. Проект вдалий, але все зіпсувала погода», – розповіла організаторка Лілія Ситник.
«У новорічну ніч було значно більше людей, особливо в 00:00. Люди приходили зустріти Новий рік і продовжували святкувати до 4-5 ранку», – запевнила вона.
«Влада пішла на поступки і дозволила провести такий захід. Певно, їх цікавило, наскільки це привабить туристів і наскільки це буде цікаво лучанам», – каже організаторка.
У замку встановили скульптури із льоду у вигляді тваринок, які символізують 12-річний цикл за китайським гороскопом. Також поруч були льодяні трон і барна стійка.
Діяла резиденція святого Миколая, фудкорт, ярмарка. Всю територію замку прикрасили новорічними інсталяціями.
Встановили оригінальну штучну ялинку. Каркас у неї дерев’яний, «зелень» штучна зі смугами справжнього моху. Прикрашена сріблястими та червоними кульками.
Охочі могли зайти всередину та зробити там фото на пам'ять. У перший день фестивалю для гостей влаштували вогняне шоу, були виступи кавер-гурту «100 хвилин» та гурту «Цвіт кульбаби».
Другого дня виступав гурт «Фіолет». Фронтмен Сергій Мартинюк зауважив, що перед виступом у календарі побачив, що 1 січня – День лежання.
Мовляв, всі лежать вдома і саме тому так мало людей прийшло на захід. Він подякував присутнім за те, що прийшли, і побажав, аби в житті кожного якомога менше днів супроводжувались негодою.
У програмі запланували також виступ співачки Alyosha, але вона не змогла приїхати через технічні проблеми.
До слова, квитки коштували 150 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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