У Луцьку виявили виснажену бабусю, яка кілька днів пролежала в квартирі на підлозі





Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Волинської області у



"1 січня близько 13 години поліцейські отримали повідомлення з вулиці Гордіюк у Луцьку, що сусідка вже кілька днів не виходить на зв'язок.



Спільно з рятувальниками пробрались у житло 76-річної пенсіонерки.



Жінка лежала на підлозі і була дуже виснаженою. Її забрали до лікарні", - йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сусіди пенсіонерки забили на сполох, коли жінка кілька днів не виходила на зв'язок.Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Волинської області у facebook "1 січня близько 13 години поліцейські отримали повідомлення з вулиці Гордіюк у Луцьку, що сусідка вже кілька днів не виходить на зв'язок.Спільно з рятувальниками пробрались у житло 76-річної пенсіонерки.Жінка лежала на підлозі і була дуже виснаженою. Її забрали до лікарні", - йдеться в дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію