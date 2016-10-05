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У Луцьку виявили виснажену бабусю, яка кілька днів пролежала в квартирі на підлозі

У Луцьку виявили виснажену бабусю, яка кілька днів пролежала в квартирі на підлозі
Сусіди пенсіонерки забили на сполох, коли жінка кілька днів не виходила на зв'язок.

Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Волинської області у facebook.

"1 січня близько 13 години поліцейські отримали повідомлення з вулиці Гордіюк у Луцьку, що сусідка вже кілька днів не виходить на зв'язок.

Спільно з рятувальниками пробрались у житло 76-річної пенсіонерки.

Жінка лежала на підлозі і була дуже виснаженою. Її забрали до лікарні", - йдеться в дописі.

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Теги: бабуся, підлога, поліція
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