У Луцьку виявили виснажену бабусю, яка кілька днів пролежала в квартирі на підлозі
Сьогодні, 00:34
Сусіди пенсіонерки забили на сполох, коли жінка кілька днів не виходила на зв'язок.
Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Волинської області у facebook.
"1 січня близько 13 години поліцейські отримали повідомлення з вулиці Гордіюк у Луцьку, що сусідка вже кілька днів не виходить на зв'язок.
Спільно з рятувальниками пробрались у житло 76-річної пенсіонерки.
Жінка лежала на підлозі і була дуже виснаженою. Її забрали до лікарні", - йдеться в дописі.
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Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Волинської області у facebook.
"1 січня близько 13 години поліцейські отримали повідомлення з вулиці Гордіюк у Луцьку, що сусідка вже кілька днів не виходить на зв'язок.
Спільно з рятувальниками пробрались у житло 76-річної пенсіонерки.
Жінка лежала на підлозі і була дуже виснаженою. Її забрали до лікарні", - йдеться в дописі.
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