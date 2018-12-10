У селі під Луцьком заблукав дідусь
Сьогодні, 03:14
Волинські поліцейські допомогли дідусю, який не зміг знайти свою домівку.
Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Волинської області у facebook.
"1 січня вдень патрульні помітили в с. Рованці, поблизу Луцька, чоловіка, який не орієнтувався на місцевості.
Поспілкувавшись з ним, встановили, що йому 88 років. Пенсіонера посадили у службовий автомобіль та спільними зусиллями віднайшли його рідних", - йдеться в дописі.
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Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Волинської області у facebook.
"1 січня вдень патрульні помітили в с. Рованці, поблизу Луцька, чоловіка, який не орієнтувався на місцевості.
Поспілкувавшись з ним, встановили, що йому 88 років. Пенсіонера посадили у службовий автомобіль та спільними зусиллями віднайшли його рідних", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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