У селі під Луцьком заблукав дідусь





Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Волинської області у



"1 січня вдень патрульні помітили в с. Рованці, поблизу Луцька, чоловіка, який не орієнтувався на місцевості.



Поспілкувавшись з ним, встановили, що йому 88 років. Пенсіонера посадили у службовий автомобіль та спільними зусиллями віднайшли його рідних", - йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські поліцейські допомогли дідусю, який не зміг знайти свою домівку.Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Волинської області у facebook "1 січня вдень патрульні помітили в с. Рованці, поблизу Луцька, чоловіка, який не орієнтувався на місцевості.Поспілкувавшись з ним, встановили, що йому 88 років. Пенсіонера посадили у службовий автомобіль та спільними зусиллями віднайшли його рідних", - йдеться в дописі.

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