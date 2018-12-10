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У селі під Луцьком заблукав дідусь

У селі під Луцьком заблукав дідусь
Волинські поліцейські допомогли дідусю, який не зміг знайти свою домівку.

Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Волинської області у facebook.

"1 січня вдень патрульні помітили в с. Рованці, поблизу Луцька, чоловіка, який не орієнтувався на місцевості.

Поспілкувавшись з ним, встановили, що йому 88 років. Пенсіонера посадили у службовий автомобіль та спільними зусиллями віднайшли його рідних", - йдеться в дописі.

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Теги: дідусь, Рованці, заблукав
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