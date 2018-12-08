Намагався вбити іноземців – у Німеччині водій кілька разів наїхав на пішоходів





Після однієї з невдалих спроб 50-річний чоловік поїхав на площу Берлінер платц, де здійснив наїзд на чотирьох осіб, серед яких були громадяни Сирії та Афганістану. Кілька людей отримали важкі травми.



Водія затримали вже в Ессені, де він знову намагався наїхати на людей на автобусній зупинці. Внаслідок його дій постраждало п’ятеро осіб.



У поліції вважають, що його атака була цілеспрямованою і пов’язана із ксенофобськими настроями.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Боттроп (Німеччина) водій Mercedes кілька разів намагався в’їхати у натовп пішоходів. Їм вдалося уникнути зіткнення з автомобілем, повідомляє Deutshe Welle Після однієї з невдалих спроб 50-річний чоловік поїхав на площу Берлінер платц, де здійснив наїзд на чотирьох осіб, серед яких були громадяни Сирії та Афганістану. Кілька людей отримали важкі травми.Водія затримали вже в Ессені, де він знову намагався наїхати на людей на автобусній зупинці. Внаслідок його дій постраждало п’ятеро осіб.У поліції вважають, що його атака була цілеспрямованою і пов’язана із ксенофобськими настроями.

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