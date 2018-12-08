Намагався вбити іноземців – у Німеччині водій кілька разів наїхав на пішоходів
Сьогодні, 01:46
У місті Боттроп (Німеччина) водій Mercedes кілька разів намагався в’їхати у натовп пішоходів. Їм вдалося уникнути зіткнення з автомобілем, повідомляє Deutshe Welle.
Після однієї з невдалих спроб 50-річний чоловік поїхав на площу Берлінер платц, де здійснив наїзд на чотирьох осіб, серед яких були громадяни Сирії та Афганістану. Кілька людей отримали важкі травми.
Водія затримали вже в Ессені, де він знову намагався наїхати на людей на автобусній зупинці. Внаслідок його дій постраждало п’ятеро осіб.
У поліції вважають, що його атака була цілеспрямованою і пов’язана із ксенофобськими настроями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Після однієї з невдалих спроб 50-річний чоловік поїхав на площу Берлінер платц, де здійснив наїзд на чотирьох осіб, серед яких були громадяни Сирії та Афганістану. Кілька людей отримали важкі травми.
Водія затримали вже в Ессені, де він знову намагався наїхати на людей на автобусній зупинці. Внаслідок його дій постраждало п’ятеро осіб.
У поліції вважають, що його атака була цілеспрямованою і пов’язана із ксенофобськими настроями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Кирда вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Намагався вбити іноземців – у Німеччині водій кілька разів наїхав на пішоходів
Сьогодні, 01:46
2 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Новорічна містерія у Луцькому замку 2019. ФОТО
01 січень, 23:19