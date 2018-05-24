Сильний вітер та хуртовини – в Україні різко погіршиться погода
Сьогодні, 07:21
Вже сьогодні, 2 січня, в Україні очікується значне погіршення погодних умов.
2 січня в Україні очікується погіршення погодних умов, яке принесе з собою ожеледицю та хуртовини, повідомляє прес-служба ДСНС.
Спочатку погіршення погоди очікується у західних областях, куди воно прийде до кінця першого січня.
Вночі та вранці 2 січня на території країни, крім південних областей, очікують пориви вітру до 15-20 м/с, а також хуртовини.
У Карпатах та на Закарпатті випаде багато снігу. На дорогах ожеледиця.
Таке погіршення погоди у ДСНС віднесли до жовтого рівня загрози.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
2 січня в Україні очікується погіршення погодних умов, яке принесе з собою ожеледицю та хуртовини, повідомляє прес-служба ДСНС.
Спочатку погіршення погоди очікується у західних областях, куди воно прийде до кінця першого січня.
Вночі та вранці 2 січня на території країни, крім південних областей, очікують пориви вітру до 15-20 м/с, а також хуртовини.
У Карпатах та на Закарпатті випаде багато снігу. На дорогах ожеледиця.
Таке погіршення погоди у ДСНС віднесли до жовтого рівня загрози.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Кирда вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Сильний вітер та хуртовини – в Україні різко погіршиться погода
Сьогодні, 07:21
Перед Новим роком в Україні сталося 8 вбивств
Сьогодні, 05:07
У селі під Луцьком заблукав дідусь
Сьогодні, 03:14