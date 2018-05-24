Сильний вітер та хуртовини – в Україні різко погіршиться погода

Вже сьогодні, 2 січня, в Україні очікується значне погіршення погодних умов.2 січня в Україні очікується погіршення погодних умов, яке принесе з собою ожеледицю та хуртовини, повідомляє прес-служба ДСНС.Спочатку погіршення погоди очікується у західних областях, куди воно прийде до кінця першого січня.Вночі та вранці 2 січня на території країни, крім південних областей, очікують пориви вітру до 15-20 м/с, а також хуртовини.У Карпатах та на Закарпатті випаде багато снігу. На дорогах ожеледиця.Таке погіршення погоди у ДСНС віднесли до жовтого рівня загрози.