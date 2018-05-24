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Сильний вітер та хуртовини – в Україні різко погіршиться погода

Сильний вітер та хуртовини – в Україні різко погіршиться погода
Вже сьогодні, 2 січня, в Україні очікується значне погіршення погодних умов.

2 січня в Україні очікується погіршення погодних умов, яке принесе з собою ожеледицю та хуртовини, повідомляє прес-служба ДСНС.

Спочатку погіршення погоди очікується у західних областях, куди воно прийде до кінця першого січня.

Вночі та вранці 2 січня на території країни, крім південних областей, очікують пориви вітру до 15-20 м/с, а також хуртовини.

У Карпатах та на Закарпатті випаде багато снігу. На дорогах ожеледиця.

Таке погіршення погоди у ДСНС віднесли до жовтого рівня загрози.

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Теги: погода, прогноз, хуртовина, заметіль, вітер
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