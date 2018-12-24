Перед Новим роком в Україні сталося 8 вбивств
Сьогодні, 05:07
31 грудня в Україні скоїли вісім вбивств, а також сталася смертельна ДТП.
Перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін заявив у Facebook, що 31 грудня 2018 року в Україні було скоєно вісім вбивств, а також вісім осіб загинуло у ДТП.
"Надзвичайно трагічне вбивство у Вінниці, де по-звірячому було вбито цілу родину – жінку 1953 р.н., її невістку, 1987 р.н., дітей двох та семи років. Підозрюваного, близького родича, слідчі поліції затримали", – сказав Аброськін.
Також поліцейські затримали 50-річного жителя Нікополя (Дніпропетровська область), якого підозрюють у пограбуванні і вбивстві.
Крім того, у новорічну ніч було встановлено особу підозрюваного у вбивстві, яке сталося у Києві. Аби приховати злочин, він вивіз тіло загиблого до Черкаської області, де й був затриманий.
До слова, у Миколаївській області сталося зіткнення автомобілів Opel та Mazda, внаслідок якого загинуло 8 осіб.
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Перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін заявив у Facebook, що 31 грудня 2018 року в Україні було скоєно вісім вбивств, а також вісім осіб загинуло у ДТП.
"Надзвичайно трагічне вбивство у Вінниці, де по-звірячому було вбито цілу родину – жінку 1953 р.н., її невістку, 1987 р.н., дітей двох та семи років. Підозрюваного, близького родича, слідчі поліції затримали", – сказав Аброськін.
Також поліцейські затримали 50-річного жителя Нікополя (Дніпропетровська область), якого підозрюють у пограбуванні і вбивстві.
Крім того, у новорічну ніч було встановлено особу підозрюваного у вбивстві, яке сталося у Києві. Аби приховати злочин, він вивіз тіло загиблого до Черкаської області, де й був затриманий.
До слова, у Миколаївській області сталося зіткнення автомобілів Opel та Mazda, внаслідок якого загинуло 8 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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