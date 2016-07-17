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У перший ранок 2019 року лучани вийшли на святкову пробіжку. ФОТО

У перший ранок 2019 року лучани вийшли на святкову пробіжку. ФОТО
Лучани почали новий 2019 рік з турботою про своє здоров'я.

Так, кілька десятків людей зібралися 1 січня на пробіжку в Центральному парку ім. Лесі Українки. А для того, аби настрій був святковим, бігуни оділи новорічні шапки.

Світлини із занять опублікувала у Facebook Олена Яцук.
У перший ранок 2019 року лучани вийшли на святкову пробіжку. ФОТО

У перший ранок 2019 року лучани вийшли на святкову пробіжку. ФОТО

У перший ранок 2019 року лучани вийшли на святкову пробіжку. ФОТО

У перший ранок 2019 року лучани вийшли на святкову пробіжку. ФОТО

У перший ранок 2019 року лучани вийшли на святкову пробіжку. ФОТО

У перший ранок 2019 року лучани вийшли на святкову пробіжку. ФОТО

У перший ранок 2019 року лучани вийшли на святкову пробіжку. ФОТО

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Теги: пробіжка, парк
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